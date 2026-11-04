Tre republikanë fitojnë garat në Florida dhe sigurojnë mandatet në Dhomën e Përfaqësuesve

Tre republikanë fitojnë garat në Florida dhe sigurojnë mandatet në Dhomën e Përfaqësuesve

Gus Bilirakis, Mike Charidopoulos dhe Jimmy Patronis, tre republikanë greko-amerikanë nga Florida, kanë fituar në distriktet e tyre në zgjedhjet e mesit të mandatit dhe do të vijojnë të përfaqësojnë këto zona në Dhomën e Përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara. Lajmi raportohet nga mediat greke, të cilat i referohen gazetës “The National Herald”.

Në distriktin e 12-të të Floridës, Gus Bilirakis fitoi një tjetër mandat me 145,109 vota, ose 52.8% të totalit. Demokratja Kimberly Overman mori 126,241 vota, ose 45.9%, ndërsa kandidati i pavarur Braden Scrivener siguroi 1.3%.

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Bilirakis shërben pa ndërprerje në Dhomën e Përfaqësuesve që prej janarit të vitit 2007. Ai u zgjodh për herë të parë në Kongres në vitin 2006, kur pasoi të atin, Michael Bilirakis, gjithashtu ish-anëtar i kësaj dhome. Gjatë karrierës politike, Bilirakis ka ruajtur lidhje të ngushta me komunitetin greko-amerikan dhe është angazhuar për çështje që kanë të bëjnë me Greqinë dhe Qipron.

Mike Charidopoulos siguroi një mandat të dytë radhazi në distriktin e 8-të të Floridës, pasi mposhti demokraten Jennifer Jenkins. Kur ishin numëruar 94% e votave, republikani kishte marrë 158,433 vota, ose 53.2%, kundrejt 139,328 votave, ose 46.8%, për Jenkins.

Charidopoulos hyri për herë të parë në Kongres në vitin 2024, duke pasuar republikanin Bill Posey. Më parë, ai kishte shërbyer në Dhomën e Përfaqësuesve dhe në Senatin e Floridës. Nga viti 2010 deri në vitin 2012, mbajti postin e presidentit të Senatit të shtetit.

Në distriktin e parë të Floridës, Jimmy Patronis fitoi ndaj demokratit Gay Valimont dhe siguroi një mandat të plotë dyvjeçar në Kongres. Me 82% të votave të numëruara, Patronis kishte 145,676 vota, ose 60.4%, ndërsa Valimont 91,014 vota, ose 37.8%. Kandidati i pavarur Tyler Davis mori 1.8% të votave.

Patronis u zgjodh për herë të parë në Dhomën e Përfaqësuesve në prill të vitit 2025, në zgjedhjet e posaçme të mbajtura për të zëvendësuar Matt Gaetz. Përpara se të hynte në Kongres, ai kishte qenë auditor i përgjithshëm i Floridës nga viti 2017 deri në vitin 2025 dhe, më herët, anëtar i Dhomës së Përfaqësuesve të shtetit.

Pas fitoreve të Bilirakis, Charidopoulos dhe Patronis, të tre distriktet e tyre në Florida mbeten nën kontrollin republikan. Kongresmenët do t’i përfaqësojnë zonat përkatëse edhe gjatë mandatit të ri dyvjeçar në Kongresin amerikan.


Shtuar 4.11.2026 09:30

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