“The Times”: A rrezikon bota një Luftë të III Botërore?

Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë në luftë me Rusinë, por megjithatë janë të përfshira indirekt duke armatosur dhe duke ndihmuar Ukrainën. Njoftimi se Presidenti Putin do të vizitonte Ukrainën ishte një “plan mirëmenduar”, duke paralajmëruar rusët se çdo sulm raketor gjatë qëndrimit të tij, do të rrezikonte jetën e Presidentit amerikan.

Gjithashtu, vizita në Kiev ishte dhe një mesazh për Putin që të mos përshkallëzojë konfliktin me NATO-n. Shtëpia e Bardhë nuk sqaroi se nuk dërgoi asnjë paralajmërim në Moskë për vizitën e Biden. Ata mund të kenë marrë informacione përmes ambasadave, ose përmes kanaleve të tjera të komunikimit.

Shpeshherë CIA dhe Departamenti i Shtetit kanë përdorur kanale të ndryshme komunikimi për të paralajmëruar Moskën mbi pasojat që do të kishte nëse do përdornin armë bërthamore në Ukrainë.

Një vit pas pushtimit rus më 24 shkurt, presidenti Putin pritet të mbajë një fjalim të fuqishëm dhe luftarak për të justifikuar sulmin e Rusisë dhe me siguri do të përdorë vizitën e Biden si “provë” se NATO dhe Perëndimi po përdorin Ukrainën për të zhvilluar një konflikt në Rusi. Propaganda e Kremlinit e portretizon gjithnjë e më shumë konfliktin në Ukrainë si një mbrojtje kundër armiqve perëndimorë që përpiqen të rrethojnë dhe dobësojnë Rusinë. Tema patriotike-nacionaliste po përhapet gjithnjë e më shumë në Rusi, madje edhe tek të rinjtë.

Ndoshta nuk është rastësi as që diplomati kryesor kinez Ëang Yi do të shkojë në Moskë për bisedime, ekzaktësisht një vit pasi Putin vizitoi Pekinin. Ajo vizitë vendimtare dha një premtim solidariteti ushtarak dhe politik, me denoncime të përbashkëta për “agresionin” e NATO-s. Supozohet se Putinit iu sigurua se Kina nuk do të denonconte asnjë sulm ndaj Ukrainës.

Pekini u zemërua nga Antony Blinken, I cili paralajmëroi kinezët që të mos i japin armë Rusisë. Kjo sigurisht që do të jetë tema kryesore e bisedimeve në Moskë. Putini është i vendosur të bindë Ëang se Kina është po aq viktimë e armiqësisë perëndimore sa edhe Rusia. (SHBA tha se paralajmërimi i saj ishte i bazuar në informacione nga shërbimet e inteligjencës.)

Rusia është e dëshpëruar për të rimbushur rezervat e saj të varfëruara të municionit, raketave dhe armëve. Megjithatë, sa është gati të japë Kina, është e vështirë të vlerësohet. Ashtu si NATO, Pekini nuk dëshiron të tërhiqet ushtarakisht. Publikisht ajo mbron një zgjidhje paqësore dhe, për shkak të ndjeshmërisë së saj mbi sovranitetin kombëtar, ka refuzuar të mbështesë hapur pushtimin e Rusisë.

Kina, ashtu si NATO, është e vendosur të mos lejojë përshkallëzimin global të konfliktit në Ukrainë dhe ka paralajmëruar publikisht kundër përdorimit të armëve bërthamore. Paralajmërimi i Presidenti Zelensky se nëse Kina furnizon me armë Rusinë do të niste luftën e tretë, duket se është një deklaratë jo e drejtpërdrejtë për shtetet perëndimore.

Zelensky po shpreson që fjalët e tij të frikësojnë dhe të mobilizojnë Perëndimin. Ata tashmë kanë nxitur Bashkimin Evropian t’i thotë Kinës se nëse do të mbështesë Rusinë, do të ishte një “vijë e kuqe” në marrëdhëniet e tyre. Edhe pse Rusia ka rindërtuar pjesën më të madhe të arsenalit të saj në përgatitje për një ofensivë pranverore, ajo mund të ketë ende nevojë për aftësi të teknologjisë së lartë që vetëm Kina mund të sigurojë.

Në fillim të luftës, Perëndimi shpresonte se Pekini mund ta bindte Moskën të kërkonte një zgjidhje përmes negociatave. Një vit më pas, kjo duket si një skenar shumë pak i mundur, me Rusinë dhe Ukrainën që këmbëngulin se do të luftojnë deri në fitore. Por Ëang mund të dëshirojë ende të përvijojë planet për një zgjidhje dhe mund të kushtëzojë çdo ndihmë materiale për Rusinë me gatishmërinë për të negociuar.