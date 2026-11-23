I dërguari i posaçëm amerikan, Jared Kushner, deklaroi se presidenti Donald Trump mund të jetë i hapur ndaj idesë së garancive të sigurisë për Ukrainën, të ngjashme me angazhimet e mbrojtjes kolektive që ekzistojnë në kuadër të NATO-s, nëse bindet se kërcënimi i një pushtimi të ri rus është ulur mjaftueshëm.
Në një postim të gjatë në rrjetin X më 22 nëntor, Kushner e cilësoi gatishmërinë e raportuar të Rusisë për të diskutuar garanci të tilla si një hap të madh përpara dhe një tregues të mundshëm se Moska e trajton seriozisht arritjen e paqes.
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Megjithatë, Moska ka shprehur publikisht kundërshti ndaj garancive të sigurisë për Ukrainën që do të ishin të ngjashme me ato të NATO-s. Vetëm javën e kaluar, zëvendësministri i Jashtëm rus, Sergei Ryabkov, i përshkroi këto garanci si të papranueshme, duke hedhur dyshime mbi mënyrën se si Kushner e kishte paraqitur qëndrimin e Moskës.
Kushner nuk dha konfirmim për ndonjë zotim të prerë nga ana e Uashingtonit, duke theksuar se çdo propozim i tillë duhet të merrte miratimin e presidentit Trump, në përputhje me rregullat kushtetuese dhe procedurat e Kongresit amerikan.
Një zyrtar amerikan, duke folur për Radion Evropa e Lirë, e cilësoi deklaratën e Kushnerit si të rëndësishme për shkak të pozicionit që ai mban në procesin negociator. Sipas këtij zyrtari, i dërguari i posaçëm nuk bën deklarata pa i peshuar mirë dhe pa i kuptuar qëndrimet e të gjitha palëve të përfshira, sidomos të presidentit Trump, i cili ia ka besuar atij zhvillimin e negociatave.
Kushner argumentoi se garancitë e besueshme të sigurisë, të mbështetura në masa parandaluese dhe mekanizma që shmangin përshkallëzimin ushtarak, mund ta ulin në mënyrë të ndjeshme mundësinë e një konflikti të ri. Ai u pajtua me presidentin ukrainas, Volodymyr Zelensky, se këto garanci duhet të jenë konkrete, të besueshme dhe të dokumentuara qartësisht.
Në propozimin e tij, Kushner paraqiti një kornizë më të gjerë që do të përfshinte kanale të përhershme konsultimi, komunikim në situata krize, mekanizma për parandalimin e incidenteve ushtarake, si dhe masa transparence dhe të ndërsjella për të zvogëluar rrezikun e përshkallëzimit.
Ai shpjegoi se qëllimi duhet të jetë një e ardhme ku Ukraina të jetë e mbrojtur, Evropa të dalë më e fuqishme, Rusia të ketë siguri se NATO-ja nuk kërkon përballje, ndërsa aleanca dhe partnerët e saj të jenë të bindur se Moska do të respektojë sovranitetin dhe sigurinë e fqinjëve të saj. Në të njëjtën linjë, ai theksoi se garancitë e sigurisë për Ukrainën nuk mund të finalizohen pa marrë parasysh arkitekturën më të gjerë të sigurisë evropiane pas përfundimit të luftës, dhe se çdo marrëveshje duhet të ruajë sovranitetin dhe pavarësinë e vendimmarrjes së shteteve pjesëmarrëse.
Kushner shtoi gjithashtu se siguria afatgjatë kërkon forcë ekonomike dhe një plan të besueshëm për zhvillimin dhe begatinë e Ukrainës, duke përfshirë reforma që do të forconin institucionet, ekonominë dhe aftësinë e vendit për t’u mbështetur në burimet e veta. Duke iu referuar bisedës së Trumpit me udhëheqësit e Koalicionit të Vullnetit, ai vuri në dukje se qindra miliarda dollarë që po shpenzohen aktualisht për luftë mund të investoheshin në vende pune, rritje ekonomike, ulje të çmimeve të energjisë dhe infrastrukturë.
Ai bëri të ditur se Uashingtoni planifikon të punojë me Kievin, partnerët evropianë dhe Moskën në javët e ardhshme për të hartuar marrëveshjet e propozuara.
Postimi i Kushnerit erdhi pas deklaratave më të fundit të presidentit Zelensky, të bëra pas një takimi të Koalicionit të Vullnetit në Berlin. Zelensky ripërsëriti se anëtarësimi i plotë në NATO mbetet garancia më e qartë e sigurisë për Ukrainën dhe se një hap i tillë do ta forconte edhe vetë aleancën.
Ai ngriti pyetje se çfarë do të thoshte në praktikë një marrëveshje alternative e ngjashme me Nenin 5 të NATO-s, duke përmendur nevojën për të ditur cilat vende do të merrnin pjesë, si do ta mbronin Ukrainën dhe nëse do të ishin të gatshme të kundërpërgjigjeshin ndaj një sulmi të ri rus.
Zelensky kërkoi që përgjigjet për këto çështje të përcaktohen me shkrim dhe të mos mbeten thjesht premtime të përgjithshme politike. Ai insistoi gjithashtu që garancitë e sigurisë të mos kufizoheshin vetëm në periudhën e mandatit presidencial të Trumpit.
Sipas tij, Ukraina ka nevojë për angazhime afatgjata, jo për siguri që zgjat vetëm dy vjet. “Kjo nuk është paqe e qëndrueshme. Kjo është një pauzë dyvjeçare,” deklaroi Zelensky.
Ndërkohë, Daniel Fried, ish-ndihmëssekretar amerikan i Shtetit për Evropën dhe Euroazinë dhe me shërbim në shtatë administrata amerikane, tha për Radion Evropa e Lirë se nuk sheh dëshmi se Moska është e gatshme të diskutojë garanci të tilla.
“Do të doja t’i dëgjoja rusët ta thoshin këtë. Ata nuk e kanë thënë,” u shpreh Fried, duke iu referuar qëndrimeve publike të Ryabkovit dhe objektivave maksimaliste që Rusia vijon të ndjekë në luftë. Ai paralajmëroi gjithashtu se gatishmëria për të diskutuar një propozim nuk duhet ngatërruar me pranimin e tij.
Sipas tij, fjala “diskutim” po përdoret për të sugjeruar shumë më tepër se ç’është konfirmuar në të vërtetë. Fried shpjegoi se një garanci e mirëfilltë sigurie, e ngjashme me Nenin 5 të NATO-s, do të nënkuptonte që SHBA-ja dhe vendet kryesore evropiane, potencialisht përfshirë edhe anëtarë të Koalicionit të Vullnetit, të zotoheshin se një sulm ndaj Ukrainës do të trajtohej si sulm ndaj të gjithëve. “Kjo do të ishte një çështje me rëndësi shumë të madhe,” theksoi ai.
Fried shtoi se një marrëveshje e tillë mund të funksiononte, por Rusia ka gjasa ta kundërshtonte. Sipas tij, anëtarësimi i plotë i Ukrainës në NATO do të ishte zgjidhja më e favorshme për Kievin.
Ai ngriti edhe pikëpyetje nëse Kushner po paraqiste një politikë tashmë të miratuar nga administrata apo po kërkonte të siguronte mbështetjen e Trumpit për një propozim të ri.
“Do të ishte shumë më mirë sikur të kishte thënë se Donald Trump e mbështet këtë garanci, në përputhje me procedurat kushtetuese dhe ato të Kongresit,” u shpreh Fried. Ai shtoi se duket se Jared Kushner po përpiqet të mbajë një ekuilibër të vështirë dhe të krijojë fakte në terren për t’ia paraqitur Trumpit, në vend që të shprehë një qëndrim zyrtar të Qeverisë amerikane.
Fried pyeti gjithashtu nëse garancitë e mundshme të sigurisë për Ukrainën përputhen me prioritetet e Elbridge Colbyt, zyrtarit të lartë të Pentagonit përgjegjës për politikat e mbrojtjes. Në një postim në rrjetet sociale më 22 nëntor, Colby foli për kalimin drejt asaj që e quajti “NATO 3.0”, duke argumentuar se aleatët evropianë duhet të marrin rolin udhëheqës në mbrojtjen konvencionale brenda aleancës.
Colby u shpreh se mbështetja e SHBA-së për Ukrainën duhet të përqendrohet te ndihma për mbajtjen e vijave të frontit dhe kryerjen e sulmeve të lidhura me to, në distanca të mesme. Ai argumentoi se kjo është mënyra më efektive për të forcuar mbrojtjen e Ukrainës dhe për të krijuar kushtet për një paqe të qëndrueshme.
Colby shtoi se kalimi drejt një mbrojtjeje konvencionale të udhëhequr nga vendet evropiane tashmë po jep rezultate, pasi aleatët amerikanë po tregojnë se kanë kapacitetet industriale dhe vullnetin politik për të marrë më shumë përgjegjësi.
Por Fried vuri në dukje se këto prioritete ngrenë pikëpyetje se si Uashingtoni mund ta zvogëlojë rolin e tij ushtarak në Evropë dhe, në të njëjtën kohë, të marrë përsipër detyrime të reja të mëdha për sigurinë e Ukrainës.
“Nëse do të marrim përsipër detyrime shtesë të sigurisë, si garancitë për Ukrainën të ngjashme me Nenin 5 të NATO-s, dua të di se sa forca shtesë do të nevojiten dhe si do të realizohet kjo,” tha ai.
Fried paralajmëroi gjithashtu se negociatat për masa të ndërsjella që synojnë uljen e tensioneve mund t’i japin Moskës mundësinë për të paraqitur kërkesat e saj. Megjithatë, pavarësisht rezervave, ai pranoi se postimi i Kushnerit përmbante propozime mjaft konkrete për t’u marrë seriozisht.
“Më parë nuk i kisha marrë seriozisht deklaratat e Kushnerit për garanci të ngjashme me Nenin 5, por ky postim shkon mjaft larg, saqë më bën t’i marr seriozisht,” deklaroi Fried.
Më skeptike u tregua Kristina Kvien, ish-drejtoreshë për Evropën në Këshillin e Sigurisë Kombëtare të SHBA-së dhe ish-e ngarkuar me punë në Ambasadën e SHBA-së në Ukrainë. Aktualisht presidente e Këshillit të Paqësorit për Politikat Ndërkombëtare, Kvien tha për Radion Evropa e Lirë se termi “garanci të ngjashme me Nenin 5 të NATO-s” është tepër i paqartë, nëse nuk shoqërohet me mekanizma konkretë dhe të zbatueshëm për mbrojtjen e sigurisë.
Ajo vuri në dyshim edhe pretendimin e Kushnerit se Rusia është e gatshme të diskutojë një marrëveshje të tillë, sidomos pas kundërshtimit të shprehur nga Ryabkov. Sipas Kviendit, edhe një angazhim me shkrim do të ishte i besueshëm vetëm nëse Uashingtoni do të ishte i gatshëm ta zbatonte atë.
“Administrata Trump nuk e ka krijuar besimin e nevojshëm për të garantuar se ky angazhim do të respektohet,” u shpreh Kvien. Ajo shtoi se garancia më e besueshme e sigurisë për Ukrainën është anëtarësimi i plotë në NATO.
Në postimin e tij, Kushner theksoi se garancitë e propozuara të sigurisë, së bashku me rimëkëmbjen ekonomike dhe një kornizë më të gjerë të sigurisë evropiane, synojnë të krijojnë bazën për një marrëveshje të qëndrueshme paqeje. Ai tha se synimi përfundimtar është një Ukrainë sovrane, e sigurt, e begatë dhe e lirë, një Evropë më e fortë dhe më e qëndrueshme, si dhe një paqe afatgjatë e mbështetur në marrëveshje që e bëjnë shumë më pak të mundshme një luftë tjetër.
“Asgjë nuk është e dakorduar derisa të arrihet marrëveshja,” theksoi ai. “Por gatishmëria për t’i diskutuar këto çështje historike krijon një mundësi të rëndësishme për t’i dhënë fund gjakderdhjes,” përfundoi Kushner.