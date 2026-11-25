Mijëra punonjës të sektorit publik dhe privat dolën në protestë në Greqi, ku një grevë e përgjithshme 24-orëshe u mbajt kundër rritjes së kostos së jetesës, pagave të ulëta dhe kushteve të punës.
Nismën e mori sindikata e nëpunësve të administratës publike ADEDY. Aksionit iu bashkuan dhjetëra organizata, federata e sindikata të sektorit privat, si edhe studentë, pensionistë e fermerë.
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Protesta u zhvilluan në më shumë se 65 qytete të vendit, mes tyre Athina dhe Selaniku. ADEDY u shpreh se kundërshton rritjen e çmimeve, pagat e pandryshuara, varfërinë energjetike dhe gjendjen e rëndë të shëndetësisë e arsimit publik.
Greva ndërpreu ose kufizoi shërbimet në transportin publik, shkolla, spitale dhe institucione shtetërore. Anijet qëndruan në porte, ndërsa metroja e Athinës qarkulloi nga ora 09:00 deri në 18:00. Në grevë u përfshinë edhe punonjësit e bankave.
Ndërprerjet prekën edhe aviacionin: në 15 aeroporte rajonale u anuluan fluturime për shkak të grevës së punonjësve të shërbimeve të informacionit të fluturimeve. Aeroportet kryesore dhe fluturimet ndërkombëtare nuk u përfshinë në një ndërprerje të përgjithshme.
Grevistët kërkojnë rritje reale të pagave, rikthimin e pagës së trembëdhjetë dhe të katërmbëdhjetë për administratën publike, shtim të personelit në spitale e shkolla, si dhe masa për të frenuar çmimet dhe qiratë.
Pakënaqësia lidhet veçanërisht me rënien e fuqisë blerëse të familjeve. Sipas të dhënave më të fundit të Autoritetit Grek të Statistikave, inflacioni në tetor ishte 5,7% më i lartë se në të njëjtin muaj të vitit të kaluar. Ushqimet u shtrenjtuan mesatarisht me 2,1%, ndërsa rritja arriti në 6,5% për mishin e viçit, 9,1% për mishin e qengjit dhe të kecit dhe 4,9% për vezët. Brenda një viti, qiratë e banesave u rritën me 6,8%, kurse shpenzimet e strehimit, duke përfshirë energjinë dhe ngrohjen, me 15,1%.
Opozita pretendon se rritja e pagave nuk e ka kompensuar shtrenjtimin e jetesës. Qeveria Mitsotakis, nga ana tjetër, thotë se po merr masa për shtimin e të ardhurave dhe uljen e barrës fiskale. Projektbuxheti për vitin 2027 përfshin mbështetje për familjet, rritje pagash dhe shpërblim prej 500 eurosh për administratën publike në fund të vitit. Qeveria parashikon që inflacioni të bjerë në 2,8% vitin e ardhshëm.