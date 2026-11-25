Një anije tjetër mallrash që lundronte nën flamurin iranian është goditur nga dronë detarë ukrainas pranë Bengazit, në Libi. Gazeta italiane “Corriere della Sera” raporton se sulmi ndodhi të dielën dhe dyshohet të jetë pjesë e një operacioni më të gjerë kundër rrjeteve iraniane që kontrabandojnë pajisje ushtarake.
Anija, e quajtur “Alvan”, besohet se transportonte pajisje elektronike të avancuara për prodhimin e dronëve, të siguruara nga Kina dhe India. Sipas gazetës, ngarkesa mbërrinte fillimisht në Libi, ku ripaketohej, përpara se të nisej drejt Iranit.
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Të dielën, “Alvan” u regjistrua pranë brigjeve të Bengazit dhe më pas u godit nga dronët ukrainas. “Corriere della Sera” pretendon se Ukraina e kreu operacionin në emër të Shteteve të Bashkuara, por Kievi nuk e ka marrë zyrtarisht përgjegjësinë.
Anija është nën sanksione amerikane të paktën që nga viti 2020. Ajo dyshohet se ka përdorur emra të ndryshëm dhe ka ndërruar vazhdimisht identitet për të shmangur kufizimet ndërkombëtare dhe bllokadën amerikane në Ngushticën e Hormuzit.
I njëjti raportim thotë se administrata e presidentit Donald Trump i ka kërkuar komandantit libian Khalifa Haftar të ndalojë furnizimet me pajisje ushtarake nga Irani, por përpjekjet nuk kanë pasur rezultat.
Furnizimet iraniane besohet se lidhen me synimin e Haftarit për të shtuar kapacitetet ushtarake, si pjesë e planeve të tij për të marrë kontrollin e Libisë perëndimore. Një përpjekje e ngjashme, gjashtë vite më parë, dështoi pas ndërhyrjes së Turqisë.
Ndërkohë, raportimet e fundit tregojnë se marrëdhëniet mes Haftarit dhe Ankarasë po ndryshojnë. Të mërkurën, ai ndodhej në Ankara për takime me zyrtarë të lartë turq të sigurisë. Ky afrim vjen ndërsa gjendja politike dhe ushtarake në Libi vazhdon të jetë e ndërlikuar.
Goditja e “Alvan” pason raportimet për sulme ndaj dy mjeteve të tjera ruse dhe një helikopteri në të njëjtën zonë, si pjesë e operacioneve ukrainase pranë brigjeve të Libisë.