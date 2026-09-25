Malpensa zyrtarizon emrin e Silvio Berlusconit, vendimi ndez polemika

Aeroporti Malpensa i Milanos tashmë mban zyrtarisht emrin e ish-kryeministrit italian dhe manjatit të medias, Silvio Berlusconi.
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Emërtimi i ri është “Milano-Malpensa Silvio Berlusconi”, një proces që nisi në vitin 2024, një vit pas ndarjes nga jeta të Berlusconit në moshën 86-vjeçare.
Vendimi është përkrahur nga qeveria e qendrës së djathtë, ku përfshihet edhe Forza Italia, partia e krijuar nga ish-kryeministri.
Autoriteti italian i aviacionit civil, ENAC, miratoi në vitin 2024 vendosjen e emrit të Berlusconit, por nisma shkaktoi kundërshtime dhe sfida ligjore nga autoritetet komunale të qendrës së majtë në Milano, të drejtuara nga kryebashkiaku Beppe Sala.
Megjithatë, procedura për ndryshimin e emrit përfundoi dhe aeroporti i dytë më i madh në Itali tashmë identifikohet me një prej personazheve më të njohura, por edhe më të diskutueshme, të politikës dhe biznesit italian.
Vajza e madhe e Berlusconit, Marina Berlusconi, presidente e grupit familjar Fininvest dhe drejtuese e shtëpisë botuese Mondadori, e ka komentuar këtë zhvillim për agjencinë italiane të lajmeve ANSA.
“Kuptimi se Aeroporti Milano-Malpensa Silvio Berlusconi do të mirëpresë mijëra udhëtarë nga e gjithë bota çdo ditë më mbush me krenari dhe emocion”, deklaroi ajo.
Marina Berlusconi tha se aeroporti përfaqëson një lidhje mes Italisë dhe botës, ndërsa emri i të atit lidhet me lëvizjen, udhëtimet dhe takimet mes njerëzve nga vende të ndryshme.
“Çfarë emri më të mirë mund të ketë për një urë si kjo sesa ai i Silvio Berlusconit? Ai ishte një njeri që gjithmonë kërkonte dialog me të gjithë. Babai im e kaloi jetën duke parë përpara dhe larg”, u shpreh ajo.