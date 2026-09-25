Filipçe: LSDM-ja do të mbështesë qeverinë nëse siguron kushte më të favorshme ose garanci për vijimin pa bllokada të integrimit

Kryetari i LSDM-së dhe i Këshillit Kombëtar për Integrime Evropiane, Venko Filipçe, deklaroi se Maqedonia nuk ka shënuar rezultate konkrete nga premtimet e qeverisë për përmirësimin e pozitës në negociatat me Bashkimin Evropian. Ai i bëri këto komente gjatë takimit të sotëm në Kuvend me delegacionin e Senatit të Republikës së Francës, ndërsa theksoi se vendet e tjera po ecin përpara në procesin e integrimit evropian.
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Filipçe u shpreh se LSDM-ja është e gatshme të mbështesë përpjekjet për kushte më të mira negociuese ose garanci që vendi nuk do të përballet sërish me bllokada. Megjithatë, ai kërkoi sqarim se çfarë do të ndodhë nëse qeveria nuk arrin t’i sigurojë këto garanci dhe deri kur do të vazhdojë pritja.
“Nëse kjo qeveri ofron kushte më të mira në negociata ose një garanci se nuk do të bllokohemi përsëri në rrugën e integrimit evropian, ne do ta mbështesim atë. Por lind pyetja, çfarë nëse nuk ofrohen garanci dhe deri kur do të përpiqen të japin disa garanci, sepse koha po kalon”, theksoi Filipçe.
Sipas tij, qeveria e mori pushtetin duke premtuar se do ta forconte pozicionin negociues të vendit dhe do të garantonte një proces më të parashikueshëm. Filipçe vlerësoi se deri tani këto zotime nuk janë shoqëruar me rezultate të dukshme.
Duke komentuar deklaratat e Presidentes së Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, ai tha se Mali i Zi, Shqipëria, Moldavia dhe Ukraina janë përmendur si shtete me perspektivë premtuese për anëtarësim deri në përfundim të mandatit të Komisionit aktual. Maqedonia, sipas tij, nuk është përfshirë në këtë grup.
Filipçe paralajmëroi se zvarritja e procesit mund të ndikojë edhe në përfshirjen e vendit në buxhetin e ardhshëm të Bashkimit Evropian. Ai shprehu shqetësim se çdo ndryshim në mbështetjen financiare para anëtarësimit mund të shtojë rreziqet për vendin.