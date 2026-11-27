Rusia do të vijojë procesin e modernizimit të flotës së saj detare, deklaroi presidenti Vladimir Putin, i cili u shpreh i bindur se plani për krijimin e një force të fuqishme detare do të përmbushet tërësisht dhe brenda afateve të parashikuara.
Putin i bëri komentet gjatë ceremonisë së ngritjes së flamurit në bordin e nëndetëses bërthamore “Perm”. Sipas agjencisë ruse të lajmeve RIA, e cila citon Kremlinin, kjo është nëndetësja e parë e pajisur me raketa hipersonike Zircon.
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Hyrja në shërbim e “Perm”-it përfaqëson një hap tjetër të Moskës në forcimin e kapaciteteve të saj ushtarake detare.
Nëndetësja, e pajisur me teknologjinë e raketave hipersonike Zircon, shihet si një komponent i rëndësishëm i përpjekjeve të Rusisë për të modernizuar arsenalin e saj detar.