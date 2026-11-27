Dejan Bodiroga ka hequr dorë nga detyra si deputet i Asamblesë Kombëtare të Serbisë, vetëm pak ditë pas nisjes së punës së parlamentit të ri.
Ish-basketbollisti serb kishte siguruar mandatin përmes koalicionit “Lista e Studentëve, Studentët Fitojnë” dhe kishte qenë i pranishëm në seancën e parë parlamentare. Deri tani, nuk është bërë i ditur shkaku i vendimit të tij për t’u larguar nga detyra.
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Kërkesa për dorëheqjen e Bodirogës është përfshirë në axhendën e mbledhjes së dytë të Komisionit për Çështje Administrative, Financiare, Mandate dhe Imunitet. Takimi do të mbahet të hënën, më 30 nëntor, në orën 12:15.
Komisioni pritet të marrë në shqyrtim në të njëjtën seancë edhe dorëheqjet e deputetëve Marko Korac dhe Dzenan Palamar, siç bëhet e ditur në njoftimin zyrtar të Asamblesë Kombëtare Serbe.
Bodiroga ishte përmendur më herët në skenën politike serbe si një nga emrat e mundshëm që mund të përfaqësonte “Listën e Studentëve” në zgjedhjet presidenciale. Në përfundim, koalicioni zgjodhi akademikun Radomir Saicic si kandidat për president.
Dejan Bodiroga, tashmë 53 vjeç, konsiderohet një nga figurat më të spikatura të basketbollit evropian. Ai ndërtoi një karrierë të rëndësishme me kombëtaren jugosllave dhe me disa prej klubeve më prestigjioze të kontinentit, duke u bërë një emër ikonë i këtij sporti.