Porositi 12 kilogramë marijuanë nga Çekia, por në vend të pakos e prisnin efektivët italianë

Porositi 12 kilogramë marijuanë nga Çekia, por në vend të pakos e prisnin efektivët italianë

Një dërgesë me rreth 12 kilogramë marijuanë të përzier me kanabinoidë sintetikë, me vlerë tregu që kalon 100 mijë euro, u sekuestrua nga Guardia di Finanza në zonën e Padovës. Personi që priste pakon nuk u përball me korrierin, por me forcat e policisë.

Hetimi nisi pas kontrolleve të kryera në një kompani transporti dhe shpërndarjeje, ku paketa e ardhur nga Republika Çeke tërhoqi vëmendjen e qenve antidrogë. Me autorizimin e autoriteteve gjyqësore, efektivët hapën dërgesën dhe gjetën brenda saj sasinë e drogës.

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Policia vendosi ta lejonte transportin të vazhdonte, duke ngritur një operacion të “dorëzimit të kontrolluar”. Synimi ishte të identifikohej marrësi i pakos dhe të dokumentohej veprimtaria e dyshuar kriminale.

Dërgesa mbërriti në adresën e përcaktuar në zonën e Padovës së Poshtme, ku u mor nga një burrë. Menjëherë pas dorëzimit, efektivët e Guardia di Finanza ndërhynë dhe kontrolluan edhe banesën e tij.

Gjatë kontrolleve në shtëpi u gjetën 155 gramë hashash, 85 gramë marijuanë, dy peshore elektronike precize dhe një bllok me shënime të shkruara me dorë. Në të ishin pasqyruar transaksione dhe lëvizje parash.

Hetuesit dyshojnë se sendet e sekuestruara mund të kenë shërbyer në aktivitetin e shpërndarjes së lëndëve narkotike. Burri është denoncuar dhe ndaj tij vijon hetimi, ndërsa procedimi ndodhet ende në fazën e hetimeve paraprake.

Analizat laboratorike zbuluan gjithashtu një element të veçantë lidhur me përbërjen e lëndës së sekuestruar. Në kontrollet e para ishte konstatuar një nivel relativisht i ulët i THC-së, përbërësi kryesor psikoaktiv i kanabisit.

Por ekzaminimet e mëtejshme të kryera nga Laboratori i Toksikologjisë Ligjore në Padova evidentuan praninë e MDMB-4en-PINACA, një kanabinoid sintetik. Sipas hetuesve, kjo substancë mund të prodhojë efekte më të fuqishme se kanabisi tradicional dhe dyshohet se ishte përdorur për të ndryshuar përbërjen e produktit bimor. Hetimet vijojnë për të përcaktuar plotësisht aktivitetin e dyshuar dhe origjinën e drogës.


Shtuar 4.11.2026 15:31

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