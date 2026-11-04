Nuhiu pas humbjes ndaj Prishtinës: Dy pjesë të ndryshme dhe pikëpyetje për golin e dytë

Nuhiu pas humbjes ndaj Prishtinës: Dy pjesë të ndryshme dhe pikëpyetje për golin e dytë

Pas humbjes 1-2 ndaj Prishtinës, trajneri i Dritës, Ardian Nuhiu, tha se skuadra e tij pati një paraqitje të ndryshme në dy pjesët e ndeshjes.

Takimi i mbetur nga xhiroja e dytë e Superligës së Kosovës u mbyll me rezultatin 1-2. Të dyja ekipet synonin pikët e plota.

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Sipas Nuhiut, Drita nuk e nisi mirë përballjen, por më pas zhvillimi i pjesës së parë shkoi në favor të saj. Pas pushimit, Prishtina e pengoi të rikthehej te loja dhe ritmi që kishte treguar më herët.

Trajneri tha se kundërshtari krijoi rrezik nga goditjet standarde në të dyja pjesët.

Nuhiu shprehu dyshime edhe për golin e dytë të Prishtinës. Ai kujtoi se fillimisht ishte sinjalizuar faull, ndërsa pas ndërhyrjes së VAR-it vendimi u ndryshua, dhe theksoi se përgjegjësia për këtë vendim u takon referëve.


Shtuar 4.11.2026 15:31

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