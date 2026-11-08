Nudizëm, lojëra për të rritur dhe kushte të rrepta: si do të zhvillohet kroçera e pazakontë në Karaibe

Më 9 nëntor, nga PortMiami në Florida të SHBA-së, pritet të niset drejt Karaibeve një prej kroçerave më të pazakonta në botë.
Udhëtimi, i quajtur Wonderland, do të zhvillohet në anijen luksoze Wonder of the Seas, që i përket kompanisë Royal Caribbean. Sipas organizatorëve, në bord do të jenë 5 802 pasagjerë, të gjithë mbi 21 vjeç.
Të lidhura
None found
Bliss Cruise organizon këtë kroçerë, e cila shihet si një nga grumbullimet më të mëdha të komunitetit “lifestyle”. Ky term përfshin marrëdhënie jo-monogame të dakorduara nga të gjithë partnerët, si shkëmbimi i çifteve dhe marrëdhëniet e hapura.
Programi shtatëditor do të përfshijë festa tematike, takime shoqërore, seminare dhe zona të posaçme për aktivitete intime. Solariumi, me sipërfaqe rreth 3 250 metrash katrorë, dhe qendra e konferencave do të përshtaten për përdorim nga të rriturit.
Mes aktiviteteve të planifikuara janë festa me veshje sipas tematikës, aktivitete BDSM dhe hapësira ku nudizmi lejohet, gjithmonë në përputhje me rregullat e organizatorëve. Për pjesëmarrësit janë vendosur kushte të rrepta, pavarësisht karakterit të veçantë të kroçerës.
Organizatorët theksojnë se pëlqimi i ndërsjellë është parësor: refuzimi duhet pranuar dhe asnjë aktivitet nuk mund të zhvillohet pa miratimin e personave të përfshirë. Aktivitetet intime lejohen në kabina private ose në hapësira të përcaktuara, ndërsa nudizmi mund të praktikohet vetëm në zona të caktuara të anijes.
Pasagjerëve u kërkohet të zbatojnë ligjet dhe rregullat vendore gjatë ndalesave në porte. Shkelja e udhëzimeve të organizatorëve mund të sjellë përjashtimin nga kroçera në portin e radhës.
Siç raporton CNN, kroçerat e tilla po bëhen gjithnjë e më të kërkuara dhe organizatorët po zhvendosen nga anijet e vogla drejt mjeteve turistike gjigante. Rreth 87 për qind e rezervimeve për Wonderland janë bërë nga banorë të Shteteve të Bashkuara, ndërsa të tjerat vijnë nga Kanadaja dhe vende të tjera. Në bord pritet të përfaqësohen 47 kombësi.
Mbi gjysma e pjesëmarrësve janë nga mosha 45 deri në 59 vjeç. Për rezervimet e kryera në dhjetor 2024, çmimet e kabinave nisnin nga 1 630 dollarë për person për një kabinë të brendshme dhe kalonin 21 mijë dollarë për person për suitën luksoze Royal Loft.
Organizatorët sqarojnë se synimi nuk është të krijohet një mjedis pa kufij, por një përvojë udhëtimi për të rriturit, ku në qendër janë respekti, siguria dhe pëlqimi i ndërsjellë.