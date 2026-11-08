Mbi 40 mijë aplikime për t’u bërë agjent sekret në Argjentinë, brenda 24 orëve

Për herë të parë, Argjentina po rekruton agjentë të rinj të shërbimit sekret përmes një konkursi të hapur për publikun.
Njoftimi i Sekretarisë së Inteligjencës së Shtetit (SIDE) thekson se kandidatët duhet të jenë të përgatitur për angazhim shumë të lartë, pa orar të përcaktuar dhe me rreziqe reale.
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Interesi ka qenë i madh që në orët e para. Sipas raportimeve të mediave dhe Sekretariatit të Inteligjencës së Shtetit, brenda më pak se 24 orësh nga hapja e regjistrimeve për Korpusin Kombëtar të Inteligjencës janë paraqitur mbi 40,000 aplikime. Kandidatët mund të aplikojnë deri më 30 nëntor.
Institucioni kërkon ekspertizë në fusha të ndryshme, mes tyre analiza strategjike, operacionet, inteligjenca kibernetike, teknologjia, gjuhët e huaja, studimet rajonale, kundërzbulimi dhe siguria. Kërkesat përfshijnë gjithashtu shtetësinë argjentinase, përfundimin e shkollës së mesme dhe gatishmërinë për t’u zhvendosur në Buenos Aires. Pjesëmarrësit do t’i nënshtrohen kontrolleve mjekësore e të sigurisë, përfshirë verifikimin e së kaluarës.
Konkursi është pjesë e riorganizimit të Sistemit Kombëtar të Inteligjencës. Nisma synon të rrisë transparencën dhe profesionalizmin, duke krijuar një karrierë të mbështetur te meritat, trajnimi dhe rezultatet.