VIDEO/ Ali Sowe shkëlqen me dopietë, ish-sulmuesi i Skënderbeut po afron Rizesporin me fitoren

Rizespori po përballet me Erzurumsporin në javën e 11-të të Superligës turke, ndërsa takimi vijon me rezultatin 2-1.
Protagonisti kryesor i sfidës është Ali Sowe, i cili ka shënuar të dy golat e vendasve. Ish-lojtari i Skënderbeut gjeti rrugën e rrjetës në minutën e 31-të dhe më pas në të 66-tën, duke shfrytëzuar me sukses mundësitë e krijuara.
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Në formacionin e Rizesporit është edhe Qazim Laçi, i cili e ka nisur ndeshjen si titullar dhe deri tani po paraqitet relativisht mirë.