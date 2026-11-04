Kina reagon pas humbjes së republikanëve të Trump në zgjedhjet e mesit të mandatit: Të gatshëm për bashkëpunim me SHBA-në

Kina reagon pas humbjes së republikanëve të Trump në zgjedhjet e mesit të mandatit: Të gatshëm për bashkëpunim me SHBA-në

Pekini është i gatshëm të vijojë bashkëpunimin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pavarësisht rezultatit të zgjedhjeve të mesit të mandatit në SHBA, në të cilat republikanët e presidentit Donald Trump humbën kontrollin e të dyja dhomave të Kongresit.

Këtë qëndrim e bëri të ditur zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme kineze, Mao Ning, në një konferencë për shtyp. Ajo i cilësoi zgjedhjet e mesit të mandatit si çështje të brendshme amerikane dhe tha se Pekini kërkon të mbajë të hapura rrugët e komunikimit e të bashkëpunimit me Uashingtonin.

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Sipas Mao Ning, Kina dëshiron të punojë më tej me SHBA-në për të mbështetur dhe vënë në jetë konsensusin e rëndësishëm të arritur mes dy krerëve të shteteve. Ajo përmendi forcimin e komunikimit, trajtimin e duhur të mosmarrëveshjeve dhe zgjerimin e bashkëpunimit, me synimin për të ndërtuar një marrëdhënie konstruktive dhe strategjikisht të qëndrueshme, të mbështetur te respekti, barazia dhe reciprociteti.

Qëndrimi i Pekinit bëhet publik në një periudhë të rëndësishme për raportet mes dy fuqive të mëdha, të cilat kanë pasur mospajtime në disa drejtime, përfshirë tregtinë dhe politikën ndërkombëtare.


Shtuar 4.11.2026 09:49

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