Kina reagon pas humbjes së republikanëve të Trump në zgjedhjet e mesit të mandatit: Të gatshëm për bashkëpunim me SHBA-në

Pekini është i gatshëm të vijojë bashkëpunimin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pavarësisht rezultatit të zgjedhjeve të mesit të mandatit në SHBA, në të cilat republikanët e presidentit Donald Trump humbën kontrollin e të dyja dhomave të Kongresit.
Këtë qëndrim e bëri të ditur zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme kineze, Mao Ning, në një konferencë për shtyp. Ajo i cilësoi zgjedhjet e mesit të mandatit si çështje të brendshme amerikane dhe tha se Pekini kërkon të mbajë të hapura rrugët e komunikimit e të bashkëpunimit me Uashingtonin.
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Sipas Mao Ning, Kina dëshiron të punojë më tej me SHBA-në për të mbështetur dhe vënë në jetë konsensusin e rëndësishëm të arritur mes dy krerëve të shteteve. Ajo përmendi forcimin e komunikimit, trajtimin e duhur të mosmarrëveshjeve dhe zgjerimin e bashkëpunimit, me synimin për të ndërtuar një marrëdhënie konstruktive dhe strategjikisht të qëndrueshme, të mbështetur te respekti, barazia dhe reciprociteti.
Qëndrimi i Pekinit bëhet publik në një periudhë të rëndësishme për raportet mes dy fuqive të mëdha, të cilat kanë pasur mospajtime në disa drejtime, përfshirë tregtinë dhe politikën ndërkombëtare.