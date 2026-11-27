Kancelari gjerman Friedrich Merz kërkoi një reduktim të mëtejshëm të buxhetit të përbashkët të Bashkimit Europian, duke shprehur kundërshtimin e tij ndaj projektit të fundit për periudhën 2028-2034.
Debati mes liderëve europianë mbi masën e shpenzimeve bëri që takimi në Bruksel të mbyllej përpara afatit të parashikuar. Sipas Merz, propozimi vijon të jetë tepër i lartë, edhe pse tashmë është ulur me rreth 204 miliardë euro.
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“Vëllimi ende mbetet shumë i lartë. Ai duhet të jetë i përballueshëm edhe për shtetet anëtare që do ta financojnë”.
Synimi i udhëheqësve të BE-së është që një marrëveshje për buxhetin të arrihet në takimin e radhës, i cili pritet të zhvillohet në dhjetor, përpara festave të Krishtlindjes. Sipas planit të paraqitur nga presidenti i Këshillit Europian, António Costa, fondet e unionit për shtatë vitet e ardhshme do të kapnin shifrën e rreth 1,78 trilion euro.
Financimi i Ukrainës ishte një tjetër temë qendrore e diskutimeve. Merz kërkoi që të gjitha vendet anëtare të marrin përsipër përgjegjësi dhe kundërshtoi përjashtimin e Sllovakisë, Çekisë dhe Hungarisë nga garancia për kredinë prej 90 miliardë eurosh që do t’i jepet Kievit. Sipas kancelarit gjerman, mbështetja për Ukrainën nuk ka për qëllim zgjatjen e konfliktit, por krijimin e kushteve për përfundimin e tij.
Merz paralajmëroi se një luftë e zgjatur mund të sillte një tjetër valë refugjatësh ukrainas drejt vendeve europiane. Të njëjtin qëndrim mbajti edhe kancelari austriak Christian Stocker, i cili bëri thirrje për një zgjidhje të përbashkët europiane për financimin e Ukrainës.
Ndërkohë, kryeministri çek Andrej Babiš kundërshtoi që çështja e ndihmës për Ukrainën të lidhej me negociatat për buxhetin e përgjithshëm të BE-së. Ai argumentoi se financimi për Kievin duhet të trajtohet në një proces të veçantë, pasi Çekisë i duhen fondet për shpenzime të tjera.
Diskutimet ndodhen ende në fazat e para, ndërsa marrëveshja për buxhetin shumëvjeçar pritet të kërkohet në samitin e ardhshëm, që do të mbahet para Krishtlindjes.