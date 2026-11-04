J.D. Vance për humbjen e republikanëve në zgjedhjet e mesmandatit: Rol luajtën lufta në Iran dhe kostoja e jetesës

Zëvendëspresidenti amerikan, J.D. Vance, ka renditur luftën në Iran dhe mungesën e vëmendjes ndaj kostos së jetesës ndër arsyet kryesore të humbjes së republikanëve në zgjedhjet e mesmandatit.
Përmes një postimi në “X”, ai deklaroi se rezultati elektoral i republikanëve u ndikua nga përfshirja në konfliktin me Iranin, si edhe nga pamundësia për t’u përqendruar te shqetësimet ekonomike të qytetarëve.
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Reagimi i Vance vjen ndërsa ekonomia, e në veçanti rritja e kostos së jetesës, vijon të jetë një shqetësim i rëndësishëm për amerikanët.