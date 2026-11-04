Bashkimi pëson humbje edhe në Turqi

Bashkimi pëson humbje edhe në Turqi

Bashkimi u mposht 72:62 të mërkurën mbrëma në fushën e skuadrës turke Biotekno Korfez Basket.

Për nënkampionin e Kosovës, kjo ishte humbja e tretë në katër ndeshje të luajtura në Grupin F të “FIBA Europe Cup”.

Të lidhura

None found

Te Bashkimi u dalluan Adrio Bailey dhe Gian Clavell. Bailey realizoi 18 pikë, shtatë kërcime dhe një asistim, kurse Clavell regjistroi 13 pikë, pesë kërcime dhe pesë asistime.

Për vendësit, shifrat më të mira i pati Alex Reese: 18 pikë, nëntë kërcime dhe dy asistime.

Bashkimi e hapi fazën e grupeve me fitore kundër Valmiera Glassit, përpara se të mposhtej radhazi nga Bigbank/Kalevi dhe Elan Chaloni.

Ndeshjen e ardhshme Bashkimi do ta zhvillojë më 11 nëntor, në udhëtim te Valmiera. Biotekno Korfez Basket kryeson grupin me katër fitore dhe një humbje.


Shtuar 4.11.2026 20:07

A mund t’i ndalohet Infantinos kandidimi për një mandat tjetër në krye të FIFA-s?

A mund t’i ndalohet Infantinos kandidimi për një mandat tjetër në krye të FIFA-s?
Juventusi kërkon përforcim në sulm për janarin, pesë kandidatë në shqyrtim

Juventusi kërkon përforcim në sulm për janarin, pesë kandidatë në shqyrtim
Egnatia përballet me sfidën më të vështirë në letër, skuadra e Nevil Dedes merr një goditje para ndeshjes

Egnatia përballet me sfidën më të vështirë në letër, skuadra e Nevil Dedes merr një goditje para ndeshjes
Tre klube të Premier League interesohen për yllin e Galatasarayt

Tre klube të Premier League interesohen për yllin e Galatasarayt
Arteta kërkon ekspertizën e NASA-s dhe Google për të frenuar lëndimet te Arsenali

Arteta kërkon ekspertizën e NASA-s dhe Google për të frenuar lëndimet te Arsenali
Albano Aleksi: Egnatia ka ardhur në Rumani për të dhënë maksimumin dhe për të synuar fitoren

Albano Aleksi: Egnatia ka ardhur në Rumani për të dhënë maksimumin dhe për të synuar fitoren
Como barazon rekordin historik të Ligës së Kampionëve pas triumfit 9-1 ndaj Lensit

Como barazon rekordin historik të Ligës së Kampionëve pas triumfit 9-1 ndaj Lensit
Egnatia synon rezultat pozitiv në Rumani në një mbrëmje me 35 ndeshje evropiane

Egnatia synon rezultat pozitiv në Rumani në një mbrëmje me 35 ndeshje evropiane