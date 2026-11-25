Për gjashtë ditë me radhë, temperaturat mesatare globale kanë qenë të paktën 2 gradë Celsius më të larta se në periudhën para-industriale. Është hera e parë që ndodh një gjë e tillë që kur kanë nisur regjistrimet klimatike, duke vendosur një rekord të ri dhe duke nxitur shqetësime për ritmin e ngrohjes globale.
Të dhënat e publikuara tregojnë se të hënën, më 23 nëntor, temperatura mesatare ditore e sipërfaqes së Tokës ishte 2.24 gradë Celsius mbi mesataren e viteve 1850-1900. Kjo është shifra më e lartë e regjistruar deri tani. Sipas parashikimeve, temperaturat mund të mbeten pranë këtij niveli edhe për disa ditë.
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“The Guardian” shkruan se pragu prej 2 gradësh është kapërcyer më parë vetëm në dy periudha: në nëntor 2023 dhe në shkurt 2024. Në të dyja rastet, temperaturat nuk qëndruan për aq gjatë mbi këtë nivel dhe nuk arritën vlerat aktuale. Rekordi i mëparshëm, i regjistruar në vitin 2023, ishte 2.05 gradë Celsius mbi mesataren para-industriale.
Ekspertët nënvizojnë se gjashtë ditë mbi pragun nuk do të thonë se është tejkaluar objektivi afatgjatë i Marrëveshjes së Parisit. Sidoqoftë, ato përbëjnë një paralajmërim për rreziqet që lidhen me vijimin e emetimeve të gazrave serrë dhe përdorimin e lëndëve djegëse fosile.
Ngrohja globale e shkaktuar nga veprimtaria njerëzore, veçanërisht djegia e karburanteve fosile, është arsyeja kryesore e rritjes së temperaturave. Ndikim ka edhe El Niño, fenomeni klimatik që po arrin kulmin dhe efektet e të cilit pritet të vazhdojnë gjatë pjesës më të madhe të vitit 2027.
Temperaturat e larta po shoqërohen tashmë me thatësira dhe zjarre në pyjet tropikale, mes tyre në Indonezi dhe Amazonë. Këto zhvillime rëndojnë mbi ekosistemet dhe mund të krijojnë një cikël që e përkeqëson më tej krizën klimatike.
Në vitin 2015, gjatë samitit të Kombeve të Bashkuara për klimën në Paris, afro 200 shtete nënshkruan një marrëveshje historike. Ato u zotuan ta kufizojnë rritjen e temperaturës globale në 1.5 gradë Celsius dhe ta mbajnë atë dukshëm nën 2 gradë Celsius, krahasuar me nivelet para-industriale.
Rekordi i fundit tregon se presioni mbi klimën e planetit po shtohet dhe se nevojitet një ulje e shpejtë e emetimeve që nxisin ngrohjen globale.