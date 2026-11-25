Bashkimi Evropian ka kundërshtuar me vendosmëri ligjshmërinë e tarifave të reja të shpallura nga Uashingtoni.
Shtetet e Bashkuara i mbrojnë këto masa me argumentin se partnerët e tyre kryesorë tregtarë po mbështesin prodhuesit vendas përmes subvencioneve që, sipas Uashingtonit, janë të paligjshme.
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Zëdhënësi i Komisionit Evropian, Olof Gill, tha se BE-ja “e kundërshton fuqimisht këtë ide”. Ai theksoi se Evropa, përkundrazi, është një nga rajonet më të prekura nga mbiprodhimi, veçanërisht ai që vjen nga Kina.
Brukseli shprehu gjithashtu keqardhje për “mungesën e veprimit të përbashkët” lidhur me këtë çështje.
Në korrik të vitit 2025, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara nënshkruan një marrëveshje për tarifat, pas luftës tregtare që presidenti amerikan Donald Trump nisi në disa drejtime.
Ende nuk dihet se si do të ndikojë njoftimi i fundit i Uashingtonit në të ardhmen e marrëveshjes.