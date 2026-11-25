Një bazë ajrore ushtarake ruse u vu në shënjestër të dronëve ukrainas. Sipas Kievit, sulmi dëmtoi pesë avionë luftarakë që Moska përdor në operacionet me raketa dhe bomba kundër Ukrainës.
Shtabi i Përgjithshëm i ushtrisë ukrainase njoftoi se objektivi ishte baza ajrore Savalyeka, në rajonin e Nizhny Novgorodit, në lindje të Moskës. Nga autoritetet ruse nuk pati reagim të menjëhershëm ndaj pretendimeve ukrainase.
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Ushtria e Ukrainës tha se janë dëmtuar tre MiG-31, avionë që mund të lëshojnë raketa hipersonike, si dhe dy Su-34, të cilët shërbejnë si avionë luftarakë-bombardues. Sipas njoftimit, të pesë mjetet ajrore janë nxjerrë jashtë përdorimit për një periudhë të caktuar.
Goditja vjen pas një vargu operacionesh ukrainase në ditët e fundit. Në shënjestër kanë qenë edhe anije ruse në ujërat pranë Libisë dhe në Gjirin e Finlandës.
Javën e kaluar, forcat ukrainase goditën edhe pjesën rrugore të urës që lidh Rusinë me gadishullin e Krimesë, e cila ka rëndësi strategjike për Moskën.
Kievi synon të pakësojë aftësitë ushtarake të Rusisë, ndërsa vetë po përballet me sulme të reja ndaj infrastrukturës energjetike dhe me goditje ruse më të shpeshta në qytetet pranë vijës së frontit.
Operacionet ukrainase kanë pasur në shënjestër edhe sistemet ruse të lëshimit të raketave balistike, të përdorura kundër territorit të Ukrainës. Ministri i Mbrojtjes, Yevgeny Khmara, deklaroi këtë javë se gjatë muajve të fundit Ukraina ka shkatërruar 16 lëshues të këtij lloji.
Sulmet e përsëritura me dronë kanë prekur edhe sektorin rus të naftës. Sipas burimeve të industrisë të cituara në raportim, përpunimi i naftës në rafineritë e Rusisë është ulur me 45% që nga fundi i tetorit.
Autoritetet ukrainase kanë thënë se do të vazhdojnë të godasin objektivat energjetike ruse, për sa kohë Moska të vijojë sulmet ndaj infrastrukturës energjetike të Ukrainës.