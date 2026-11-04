Fitorja e demokratëve në SHBA sjell reagime nga liderët botërorë: Vota kundër urrejtjes dhe privilegjeve të elitave

Rezultati i zgjedhjeve të mesmandatit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku fituan demokratët, ka nxitur reagime nga qeveri dhe politikanë në mbarë botën. Ai mund të ketë ndikim të rëndësishëm në tregtinë ndërkombëtare, sigurinë globale dhe çmimet e energjisë.
Kryeministri spanjoll Pedro Sánchez shkroi në platformën X se, një ditë më parë, amerikanët kishin votuar kundër politikave që, sipas tij, u shërbejnë vetëm për t’i varfëruar njerëzit. Ai e cilësoi votën edhe si kundërshtim ndaj urrejtjes, seksizmit, mohimit të ndryshimeve klimatike dhe privilegjeve të elitave. Sánchez tha se e njëjta gjë kishte ndodhur në Brazil, sapo kishte ndodhur në SHBA dhe së shpejti do të ndodhte edhe në Spanjë.
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Nënkryetarja e Parlamentit Evropian, Christel Schaldemose, vlerësoi në një postim në X se rezultati mund të ndihmojë mbështetjen për Ukrainën, tranzicionin e gjelbër dhe marrëdhëniet me pjesën tjetër të botës. Ajo sqaroi se kjo nuk do të thotë që gjithçka do të ndryshojë për mirë dhe theksoi se Bashkimi Evropian duhet të vazhdojë përpjekjet për të forcuar pavarësinë dhe qëndrueshmërinë e tij.
Për televizionin SKAI, zëdhënësi i qeverisë greke, Pavlos Marinakis, tha se marrëdhëniet e Greqisë me Shtetet e Bashkuara do të mbeten të forta, cilido qoftë rezultati i zgjedhjeve. Ai e quajti SHBA-në aleat strategjik dhe u shpreh se projektet dhe marrëveshjet e rëndësishme mes dy vendeve nuk do të ndikohen. Sipas tij, në komisionet kryesore të Kongresit amerikan pritet të jenë përfaqësues me të cilët qeveria greke ka marrëdhënie shumë të mira.
Kryeministri norvegjez Jonas Gahr Støre e përshkroi rezultatin si një sinjal të fuqishëm politik për ndryshimin e drejtimit të votuesve amerikanë. Ai tha se në politikën e SHBA-së po dalin në pah zëra më të afërt me qëndrimet e Norvegjisë sesa presidenti dhe administrata e tij, veçanërisht për klimën, mjedisin, politikën e jashtme dhe ndihmën për zhvillim.
Presidenti i Afrikës së Jugut, Cyril Ramaphosa, u shpreh se rezultatet do të hapin një epokë të re në marrëdhëniet ndërkombëtare. Duke folur para gazetarëve, ai tha se demokratët kishin marrë kontrollin e Senatit dhe të Dhomës së Përfaqësuesve, duke shtuar se populli amerikan kishte folur.
Zëvendësministri i Jashtëm rus, Sergei Ryabkov, u tregua më i rezervuar. Sipas agjencisë shtetërore ruse RIA, ai bëri thirrje të priten rezultatet përfundimtare dhe tha se qëndrimi i udhëheqjes së Partisë Demokratike ndaj marrëdhënieve me Rusinë është thellësisht negativ, por jo i ri. Ryabkov shtoi se qëndrimi i Rusisë për Ukrainën dhe politika e jashtme e Moskës do të përcaktohen edhe më tej nga udhëzimet e presidentit rus, pavarësisht ndryshimeve politike në vende të tjera.
Sekretari i Përgjithshëm i Kabinetit të Japonisë, Minoru Kihara, theksoi se aleanca Japoni-SHBA mbetet baza e politikës së jashtme dhe të sigurisë së Japonisë, pavarësisht rezultatit zgjedhor. Në kushtet e një situate ndërkombëtare gjithnjë e më të pasigurt, ai e cilësoi një aleancë të fortë thelbësore si për interesat kombëtare të Japonisë, ashtu edhe për paqen dhe stabilitetin në botë.