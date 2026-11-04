Raphinha arrin shifrën e Ronaldinhos në historinë e Barcelonës

Raphinha shënoi dy herë në fitoren 3-0 të Barcelonës kundër Aston Villës, në xhiron e katërt të Ligës së Kampionëve. Me këto gola, sulmuesi brazilian 29-vjeçar arriti në 94 realizime me fanellën e klubit katalunas.
Golin e parë të ndeshjes për të ai e shënoi në minutën e 52-të, duke dyfishuar epërsinë e Barcelonës. Në minutën e 64-të, realizimi i tij i dytë vulosi fitoren.
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Dygolëshi i mundësoi Raphinhas të barazojë shifrën e Ronaldinhos, një prej legjendave të klubit. Ronaldinho kishte shënuar gjithashtu 94 gola në 207 paraqitje për Barcelonën gjatë periudhës 2003-2008.
Kjo arritje e përforcon vendin e Raphinhas mes brazilianëve me më shumë gola në historinë e Barcelonës. Në renditje, përpara tij janë vetëm Rivaldo, Evaristo de Macedo dhe Neymari.