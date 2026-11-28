Këtë të shtunë, 28 nëntor 2026, ka nisur grumbullimi i qytetarëve në Sheshin Skënderbej, ku pritet të mbahet protesta kombëtare kundër qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama.
Qytetarë të shumtë janë parë të mbërrijnë në shesh, ndërsa disa prej tyre mbajnë flamuj kuqezi mbi supe, në shenjë pjesëmarrjeje në tubimin e paralajmëruar sot, në 114-vjetorin e Pavarësisë.
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Atmosfera në shesh shoqërohet me thirrje dhe mesazhe proteste, ndërsa vijon grumbullimi i pjesëmarrësve përpara nisjes së tubimit.
“Shqipëria nuk shitet” dhe “Rama në burg, Berisha në burg”, janë disa nga thirrjet që u dëgjuan nga sheshi.