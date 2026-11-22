Ministri i Punëve të Brendshme, Pançe Toshkovski, bëri të ditur se pas promovimit të sotëm në vendkalimin kufitar “Qafë Thanë”, avantazhet e sistemit “One Stop” janë tashmë të dukshme. Këtë njoftim ai e publikoi në profilin e tij në Facebook.
Në prani të kryeministrave Hristijan Mickoski dhe Edi Rama, Toshkovski tha se u prezantua sistemi “One Stop” për kontrollin e përbashkët kufitar midis Maqedonisë dhe Shqipërisë. Sipas tij, me këtë mbyllet procesi i vendosjes së këtij sistemi me fqinjët jashtë zonës Shengen, pas zbatimit të mëparshëm me Serbinë dhe Kosovën.
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Ministri theksoi se përfitimet e këtij modeli tashmë janë të dukshme, duke përmendur si shembull vendkalimin kufitar “VK Tabanoc”. Aty, pas vendosjes së “One Stop”, koha e pritjes në periudha të caktuara ka rënë nga disa orë në rreth 30 minuta, edhe pse qarkullimi i udhëtarëve është rritur për 15 deri në 20 për qind.
Po ashtu, ai u shpreh se e njëjta gjë pritet edhe në “Qafë Thanë” – lëvizje më e shpejtë e udhëtarëve dhe automjeteve, më pak ndalesa të panevojshme, procedura të thjeshtuara dhe koordinim më i mirë ndërmjet shërbimeve kufitare. Në fund, ministri shtoi se qëllimi është që qytetarët të kalojnë më pak kohë në kufij, ndërsa kontrollet kufitare të mbeten efikase dhe të sigurta.