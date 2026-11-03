Bashkimi i mundshëm SpaceX–Tesla mund t’i japë Musk-ut shumicën e votave pa përmbushur objektivat e shpërblimit

Bashkimi i mundshëm SpaceX–Tesla mund t’i japë Musk-ut shumicën e votave pa përmbushur objektivat e shpërblimit

Elon Musk mund të fitojë kontrollin e shumicës së votave në një kompani të krijuar nga bashkimi i SpaceX me Tesla-n, edhe pa arritur objektivat e vështira të paketave të tij të kompensimit. Kjo nuk do të thotë, megjithatë, se ai do të përfitonte menjëherë 1 trilion dollarë në aksione.

Një analizë e Reuters, e bazuar në shqyrtimin e planeve të shpërblimit dhe në vlerësimet e gjashtë ekspertëve të kompensimit të drejtuesve, tregon se përfitimi i menjëhershëm për Musk-un do të ishte ndikimi vendimtar mbi drejtimin e kompanisë së bashkuar, jo një pagesë prej 1 trilion dollarësh.

Të lidhura

None found

Sipas analistëve të Barclays, nëse SpaceX blen Tesla-n, Musk do të kishte rreth 37% të pronësisë në kompaninë e re, por 56% të votave. Diferenca vjen nga struktura e aksioneve të SpaceX: disa prej tyre japin dhjetë herë më shumë fuqi votuese sesa aksionet e zakonshme.

Planet e kompensimit në dy kompanitë funksionojnë ndryshe. Në SpaceX, Musk i ka marrë paraprakisht të drejtat e votës për aksionet e përfshira në plan, ndonëse ende duhet të arrijë objektivat për të përfituar vlerën e tyre ekonomike. Kështu, ai kontrollon rreth 85% të votave të kompanisë.

Në Tesla, aksionet dhe fuqia shtesë votuese varen nga përmbushja e objektivave operacionale dhe financiare. Aksionarët miratuan vitin e kaluar një paketë me vlerë të mundshme deri në 1 trilion dollarë, por Musk nuk ka realizuar deri tani asnjë nga objektivat e saj. Edhe po t’i përmbushte të gjitha, pjesa e tij e votave në Tesla do të arrinte rreth 29%.

Blerja e mundshme e Tesla-s nga SpaceX mund të ndikojë edhe në llogaritjen e shpërblimit. Plani i Tesla-s parashikon që, në rast ndryshimi të kontrollit, Musk të mund të përfitojë shpërblime të lidhura me objektivat e kapitalizimit të tregut pa realizuar disa objektiva operacionale, përfshirë vënien në qarkullim të një milion robotaksive.

Shpërblimi i parë, sidoqoftë, do të kërkonte që kapitalizimi i tregut i Tesla-s të shkonte të paktën në 2 trilionë dollarë, kundrejt vlerësimit aktual prej rreth 1.6 trilionë dollarësh.

Pas një bashkimi, bordi i SpaceX mund të rishikojë kushtet e kompensimit të Musk-ut dhe t’i përshtatë objektivat financiare e operacionale me madhësinë e kompanisë së re. Plani aktual përfshin synime si ngritja e një kolonie me një milion banorë në Mars dhe ndërtimi i qendrave gjigante të të dhënave në hapësirë.

Firma kërkimore Equilar vlerëson se aksionet e parashikuara nga paketa e SpaceX mund të vlejnë 719 miliardë dollarë nëse arrihet objektivi më i lartë i kapitalizimit të tregut.


Shtuar 3.11.2026 17:54

Francë, grevë mbarëkombëtare më 5 nëntor: në protesta punonjës, studentë dhe “Jelekët e Verdhë

Francë, grevë mbarëkombëtare më 5 nëntor: në protesta punonjës, studentë dhe “Jelekët e Verdhë
Elon Musk humbet bastin politik në Teksas pas 474 milionë dollarësh shpenzime elektorale

Elon Musk humbet bastin politik në Teksas pas 474 milionë dollarësh shpenzime elektorale
Vance nis pozicionimin për epokën pas Trump: Lufta me Iranin na kushtoi në zgjedhje, vëmendja te 2028

Vance nis pozicionimin për epokën pas Trump: Lufta me Iranin na kushtoi në zgjedhje, vëmendja te 2028
Arrestohet në Selanik i dyshuari si pjesëtar i bandës që mashtronte të moshuarat; sekuestrohen 21,200 euro dhe sende me vlerë

Arrestohet në Selanik i dyshuari si pjesëtar i bandës që mashtronte të moshuarat; sekuestrohen 21,200 euro dhe sende me vlerë
Shqiptarët ndërtuan Greqinë, por sot u mohohet pensioni”: A do të ndryshojë qeveria rregullat ekzistuese?

Shqiptarët ndërtuan Greqinë, por sot u mohohet pensioni”: A do të ndryshojë qeveria rregullat ekzistuese?
Dëshmia e 14-vjeçares me autizëm për ngjarjen në tren: Pasagjerët ishin të përqendruar te telefonat

Dëshmia e 14-vjeçares me autizëm për ngjarjen në tren: Pasagjerët ishin të përqendruar te telefonat
Helikopteri bie në det në jugperëndim të Floridës, një i vdekur dhe dy të plagosur

Helikopteri bie në det në jugperëndim të Floridës, një i vdekur dhe dy të plagosur
Shqiptarët protestojnë në Frankfurt gjatë vizitës së Ramës: “Diçka është kalbur në shtetin shqiptar

Shqiptarët protestojnë në Frankfurt gjatë vizitës së Ramës: “Diçka është kalbur në shtetin shqiptar