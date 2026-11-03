Bashkimi i mundshëm SpaceX–Tesla mund t’i japë Musk-ut shumicën e votave pa përmbushur objektivat e shpërblimit

Elon Musk mund të fitojë kontrollin e shumicës së votave në një kompani të krijuar nga bashkimi i SpaceX me Tesla-n, edhe pa arritur objektivat e vështira të paketave të tij të kompensimit. Kjo nuk do të thotë, megjithatë, se ai do të përfitonte menjëherë 1 trilion dollarë në aksione.
Një analizë e Reuters, e bazuar në shqyrtimin e planeve të shpërblimit dhe në vlerësimet e gjashtë ekspertëve të kompensimit të drejtuesve, tregon se përfitimi i menjëhershëm për Musk-un do të ishte ndikimi vendimtar mbi drejtimin e kompanisë së bashkuar, jo një pagesë prej 1 trilion dollarësh.
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Sipas analistëve të Barclays, nëse SpaceX blen Tesla-n, Musk do të kishte rreth 37% të pronësisë në kompaninë e re, por 56% të votave. Diferenca vjen nga struktura e aksioneve të SpaceX: disa prej tyre japin dhjetë herë më shumë fuqi votuese sesa aksionet e zakonshme.
Planet e kompensimit në dy kompanitë funksionojnë ndryshe. Në SpaceX, Musk i ka marrë paraprakisht të drejtat e votës për aksionet e përfshira në plan, ndonëse ende duhet të arrijë objektivat për të përfituar vlerën e tyre ekonomike. Kështu, ai kontrollon rreth 85% të votave të kompanisë.
Në Tesla, aksionet dhe fuqia shtesë votuese varen nga përmbushja e objektivave operacionale dhe financiare. Aksionarët miratuan vitin e kaluar një paketë me vlerë të mundshme deri në 1 trilion dollarë, por Musk nuk ka realizuar deri tani asnjë nga objektivat e saj. Edhe po t’i përmbushte të gjitha, pjesa e tij e votave në Tesla do të arrinte rreth 29%.
Blerja e mundshme e Tesla-s nga SpaceX mund të ndikojë edhe në llogaritjen e shpërblimit. Plani i Tesla-s parashikon që, në rast ndryshimi të kontrollit, Musk të mund të përfitojë shpërblime të lidhura me objektivat e kapitalizimit të tregut pa realizuar disa objektiva operacionale, përfshirë vënien në qarkullim të një milion robotaksive.
Shpërblimi i parë, sidoqoftë, do të kërkonte që kapitalizimi i tregut i Tesla-s të shkonte të paktën në 2 trilionë dollarë, kundrejt vlerësimit aktual prej rreth 1.6 trilionë dollarësh.
Pas një bashkimi, bordi i SpaceX mund të rishikojë kushtet e kompensimit të Musk-ut dhe t’i përshtatë objektivat financiare e operacionale me madhësinë e kompanisë së re. Plani aktual përfshin synime si ngritja e një kolonie me një milion banorë në Mars dhe ndërtimi i qendrave gjigante të të dhënave në hapësirë.
Firma kërkimore Equilar vlerëson se aksionet e parashikuara nga paketa e SpaceX mund të vlejnë 719 miliardë dollarë nëse arrihet objektivi më i lartë i kapitalizimit të tregut.