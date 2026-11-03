Aleanca kërkon hetim për importin e energjisë: Mbi 1 miliard euro nga paratë e qytetarëve u shpenzuan për rrymë nga jashtë

Mbi 1 miliard euro nga paratë e qytetarëve të Kosovës janë përdorur për blerjen e energjisë elektrike nga jashtë gjatë qeverisjes së Kurtit, ka deklaruar Aleanca në një postim në faqen e saj zyrtare në Facebook.
Aleanca e sheh këtë shifër si tregues të dështimit dhe keqmenaxhimit në sektorin e energjisë. Ajo ka kritikuar mungesën e investimeve për shtimin e kapaciteteve prodhuese në vend, ndërsa varësia nga importi është rritur.
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Sipas partisë, kjo situatë ka ndikuar edhe në shtrenjtimin e energjisë elektrike, duke rënduar buxhetet e familjeve kosovare.
Aleanca ka kërkuar hetimin e çdo dyshimi për keqpërdorim të parasë publike në këtë sektor, si dhe zbardhjen e asaj që ajo e quan “mafia energjetike”. Për këto çështje, partia ka bërë të ditur se ka ftuar interpelancë në Kuvendin e Kosovës.
Në reagim, Aleanca kërkon që skema që e cilëson të organizuar të zbardhet dhe degradimi të ndalet.