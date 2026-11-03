MPB pjesë e operacionit ndërkombëtar kundër rrjetit të mashtrimeve me investime

Në një aksion ndërkombëtar për goditjen e një rrjeti kriminal transnacional që kryente mashtrime të organizuara me investime në internet mori pjesë edhe Departamenti për Shtypjen e Krimit të Organizuar dhe të Rëndë pranë Byrosë për Siguri Publike. Veprimet e tij u koordinuan me Prokurorinë Themelore Publike për Ndjekjen e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit.
Sipas MPB-së, operacioni u zhvillua përmes bashkëpunimit policor dhe gjyqësor ndërkombëtar, me mbështetjen dhe koordinimin e Europolit dhe Eurojust-it. Në të u përfshinë organet kompetente të Gjermanisë, Qipros, Finlandës, Shqipërisë, Izraelit, Kosovës dhe Maqedonisë.
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Veprimet e përbashkëta çuan në arrestimin e shtatë personave të dyshuar në vende të ndryshme. U kryen bastisje në 17 lokacione dhe u sekuestruan më shumë se 100 serverë, krahas provave dhe pajisjeve të tjera elektronike të lidhura me veprimtarinë kriminale.
Të dhënat e deritanishme tregojnë se dëmi financiar i konstatuar i kalon katër milionë euro. Viktima të mundshme janë identifikuar në të paktën 50 shtete.
MPB thotë se pjesëmarrja në këtë operacion dëshmon kontributin aktiv të Ministrisë së Punëve të Brendshme në përpjekjet e përbashkëta për zbulimin dhe shtypjen e krimit të organizuar, si edhe në avancimin e bashkëpunimit ndërkombëtar policor.