Arrestohet ylli i TikTok-ut, Hasbulla

Ylli i TIKTOK-ut Hasbulla Magomedov thuhet se është arrestuar pasi ai dhe shokët e tij janë kapur në flagrancë duke shkelur rregullat e qarkullimit rrugor.

Hasbulla, 20 vjeç, nga Dagestani i Rusisë, bashkë me shkokët e tij dolën me makinë në rrugë dhe ndërhynë me shoferët e tjerë teksa festonin dasmën e një shoku.

Një video e postuar nga Ministria e Punëve të Brendshme të Dagestanit tregon një grup makinash, duke përfshirë një që mbante Hasbulla, duke bllokuar trafikun dhe duke bërë drifte në një rrugë kryesore.

Police in Dagestan arrested Hasbulla and some of his friends for violating traffic laws

According to Dagetan’s Internal Affairs, Hasbulla and others drove out into the street and were interfering with other drivers.

The entourage was taken into custody and charged with… pic.twitter.com/3CgB9IRUa3

— Red Corner MMA (@RedCorner_MMA) May 8, 2023