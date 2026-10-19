Akademikja Ledi Shamku mbështet revoltën e të rinjve: Në Bologna, mbrojtëm studentët dhe mbajtëm jashtë policinë

Akademikja Ledi Shamku mbështet revoltën e të rinjve: Në Bologna, mbrojtëm studentët dhe mbajtëm jashtë policinë

Akademikja Ledi Shamku Shkreli, ka reaguar në mbështetje të protestave studentore në Shqipëri, duke sjellë si shembull një episod nga Universiteti i Bolonjës në Itali, ku sipas saj, pedagogët u solidarizuan me protestuesit dhe nuk lejuan që policia të hynte brenda ambienteve universitare.

“Të gjithë kolegët e mi më në zë në Universitetin e Bolonjës, Universiteti më i vjetër në botë, ndër më të mirët sot në botë e më i miri në Itali, të gjithë vetëdeklarohen në krenari Antifashistë, ose shkurt Antifa.

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Në protestën e fundit studentore të gjithë kolegët mbyllëm dyert, mbrojtëm protestuesit dhe mbajtëm jashtë policinë. Ndërkohë që brenda vijonte diplomimi i studentëve. Ka qenë një nga pamjet më të bukura të oborreve të brendshme universitare. Preferoj të kem “gabim” me ata!”, shkruan ajo.

Në fund shton se: “Qysh kur Antifashizmi qenka Antivlerë?!”


Shtuar 19.10.2026 11:02

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