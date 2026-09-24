Zjarr në një pallat pranë shëtitores së Pogradecit, ndërhyjnë forcat zjarrfikëse

Pasditja e sotme,  ka sjellë një vatër zjarri në hapësirat e përbashkëta të një ndërtese banimi në qytetin e Pogradecit, e cila gjendet në afërsi të zonës pedonale.

Raportimet nga vendi i ngjarjes tregojnë se flakët kanë përfshirë kanalet e ajrimit të pallatit.

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Në adresë kanë shkuar menjëherë dy mjete zjarrfikëse dhe efektivë të policisë, të cilët po punojnë për shuarjen e zjarrit dhe sigurimin e perimetrit.

Deri në këto momente, fatmirësisht nuk ka asnjë njoftim për persona të plagosur.

Origjina e zjarrit mbetet ende e paqartë dhe pritet të përcaktohet pas verifikimeve që do të kryhen në vendngjarje nga grupi hetimor.


Shtuar 24.09.2026 15:50

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