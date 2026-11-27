Hetimi për vrasjen e Arlinda Zekajt është zgjeruar me arrestimin e katër personave të tjerë, mes të cilëve ndodhen ish-vjehrra dhe ish-kunati i viktimës.
Prokuroria dyshon se Nurije Sylaj dhe Driton Sylaj kanë ndihmuar në realizimin e vrasjes së rëndë. Ndërkohë, Metë Pepaj dhe Gëzim Bobi dyshohet se i kanë dhënë ndihmë autorit pas kryerjes së veprës penale.
Të lidhura
None found
Në kërkesën për caktimin e masës së paraburgimit, Prokuroria pretendon se ish-vjehrra ka qenë në banesë në momentin e sulmit ndaj Arlindës, por nuk ka vepruar për ta ndaluar atë. Për ish-kunatin thuhet se ka monitoruar lëvizjet e viktimës dhe ka siguruar të dhëna për vendndodhjen e saj.
Sipas organit të akuzës, dy personat e tjerë kanë ndihmuar Albert Sylajn që të mos arrestohej dhe të gjente strehim pas vrasjes.
Gjykata Themelore në Pejë ka vendosur nga një muaj paraburgim për secilin prej katër të dyshuarve. Hetimet vijojnë për të përcaktuar plotësisht rrethanat dhe rolin e secilit person.
Arlinda Zekaj, 49 vjeçe, u vra më 25 tetor 2026 në Vitomiricë të Pejës. Si i dyshuar për vrasjen është ish-kunati i saj, Albert Sylaj.
Ngjarja ka shkaktuar reagime të forta publike, veçanërisht pasi Arlinda u ishte drejtuar vazhdimisht institucioneve për mbrojtje dhe kishte shprehur frikën se mund të rrezikohej.
Për “Bota sot”, avokatja Besjana Ismajli dhe kriminologia Dita Makasqi kanë komentuar pozitën e të dyshuarve, përgjegjësinë e mundshme penale në bazë të provave, si dhe mënyrën se si institucionet kanë reaguar ndaj kërkesave të Arlindës.
Avokatja Besjana Ismajli ka deklaruar se praktika gjyqësore në Kosovë tregon se personat që japin me dashje ndihmë në kryerjen e një vrasjeje të rëndë mund të përballen me dënime shumë të larta.
Ajo ka sjellë si shembuj çështjet e Liridona Ademajt dhe Marigona Osmanit, duke sqaruar se masa e dënimit varet nga kontributi konkret i secilit të akuzuar dhe nga rrethanat që provohen gjatë procesit gjyqësor.
Ismajli ka theksuar se në rastin e Liridona Ademajt, Gjykata e Apelit la në fuqi burgimin e përjetshëm për Naim Murselin dhe Granit Plavën për vrasje të rëndë në bashkëkryerje, ndërsa Kushtrim Kokalla u dënua me 30 vjet burgim për ndihmë në kryerjen e saj. Në çështjen e Marigona Osmanit, Gjykata Supreme konfirmoi burgimin e përjetshëm për Dardan Krivaqën, ndërsa Gjykata e Apelit kishte vërtetuar 15 vjet burgim për Arbër Sejdiun për ndihmë në vrasje të rëndë.
Sipas saj, këto vendime tregojnë se një ndihmës mund të marrë dënim të rëndë kur kontributi i tij provohet, por dënimi përfundimtar përcaktohet nga roli dhe rrethanat e veçanta të secilit rast.
Avokatja ka ngritur gjithashtu çështjen e përgjegjësisë së institucioneve. Ajo ka kujtuar se Arlinda kishte raportuar rrezikun dhe kishte kërkuar urdhër mbrojtjeje, ndaj institucionet duhet të japin shpjegime se përse nuk arritën ta siguronin mbrojtjen e saj.
Sipas Ismajlit, Arlinda kishte ndjekur hapat që u kërkohen grave kur ndihen të kërcënuara: kishte denoncuar situatën, kishte kërkuar urdhër mbrojtjeje dhe kishte paralajmëruar se i frikësohej për jetën. Për familjen, sipas saj, mbetet e rëndësishme të mësohet se kush mban përgjegjësi, si u zbatua urdhri dhe mbi çfarë vlerësimi policia u largua atë mbrëmje.
Ajo ka kërkuar që të shqyrtohen edhe vendimet e marra gjatë orëve kur Arlinda ende mund të ishte mbrojtur.
Kriminologia Dita Makasqi ka vlerësuar se hetimi duhet të përqendrohet jo vetëm te veprimet e kryera pas vrasjes, por edhe te ajo që ka ndodhur para saj. Sipas saj, fakti që disa persona dyshohen për role të ndryshme e bën të domosdoshme verifikimin e një bashkërendimi të mundshëm.
Makasqi ka thënë se, sipas njoftimeve të Policisë dhe Prokurorisë, dy nga katër personat e arrestuar dyshohen se kanë ndihmuar në kryerjen e vrasjes së rëndë, ndërsa dy të tjerët dyshohen se kanë ndërhyrë pas ngjarjes.
Ajo ka përmendur edhe dyshimin se ish-vjehrra e Arlindës, në ditët para vrasjes, e kishte fotografuar dhe filmuar vazhdimisht, duke ndjekur lëvizjet e saj.
Sipas kriminologes, rëndësi të veçantë kanë shpeshtësia dhe rrethanat e këtyre veprimeve. Nëse vërtetohet se viktima është mbajtur nën vëzhgim të vazhdueshëm, kjo mund të analizohet si pjesë e një sjelljeje kontrolluese. Fakti që një person e di se po fotografohet ose po ndiqet mund t’ia shtojë pasigurinë, veçanërisht kur kjo ndodh pranë vendbanimit të tij.
Hetuesit, sipas saj, duhet të përcaktojnë se përse janë realizuar fotografitë dhe incizimet, nëse ato i janë dërguar ndonjë personi tjetër dhe nëse janë përdorur me vetëdije për ta lehtësuar kryerjen e veprës. Përgjigjet e mbështetura në prova do të ndihmonin në përcaktimin e rolit të secilit dhe në sqarimin nëse ka pasur bashkëpunim para vrasjes.
Makasqi ka theksuar se arrestimet ngrenë dyshime për një bashkërendim të mundshëm, por këto pretendime duhet të provohen. Hetimi duhet të përcaktojë se kur ka vepruar secili, çfarë ka ditur në atë moment dhe çfarë ndikimi ka pasur veprimi i tij.
Sipas saj, këto të dhëna do të ndihmojnë të kuptohet nëse ka ekzistuar një planifikim paraprak apo nëse veprimet janë kryer në kohë të ndryshme dhe për qëllime të ndryshme.
Ajo ka nënvizuar se duhet parë edhe historia e përjetimeve të Arlindës para vrasjes. Nëse provohet se ajo është fotografuar dhe filmuar vazhdimisht, duhet vlerësuar nëse kjo ka qenë pjesë e një forme më të gjerë kontrolli. Për këtë kërkohet të analizohet sa shpesh kanë ndodhur këto veprime, në çfarë rrethanash dhe si lidhen me ngjarjet e tjera të atyre ditëve.
Për Makasqin, një nga çështjet kryesore të parandalimit lidhet me momentin kur Arlinda kërkoi ndihmë. Raportimet se ajo iu drejtua institucioneve dhe kishte urdhër mbrojtës kërkojnë sqarimin e informacionit që dispononin autoritetet, mënyrës se si u vlerësua rreziku dhe mbrojtjes që iu ofrua në praktikë.
Ajo ka theksuar se siguria e një gruaje që raporton se ndodhet në rrezik varet nga masat që merren në orët dhe ditët pas kërkesës së saj.
Kriminologia ka sqaruar se përfundimi juridik nuk do të jetë domosdoshmërisht i njëjtë për të gjithë të dyshuarit. Në rast se ngrihet aktakuzë, gjykata duhet të përcaktojë veprimin e secilit, qëllimin me të cilin ka vepruar dhe lidhjen e atij veprimi me vrasjen ose me ngjarjet pas saj.
Ajo ka kujtuar se në të njëjtin proces një person mund të shpallet fajtor, ndërsa një tjetër mund të lirohet nëse fajësia ndaj tij nuk provohet përtej dyshimit të arsyeshëm.
Neni 173 i Kodit Penal të Kosovës parashikon për vrasjen e rëndë së paku 10 vjet burgim ose burgim të përjetshëm. Dënimi konkret do të varet nga rrethanat që do të provohen gjatë gjykimit.
Për ndihmën në kryerjen e vrasjes, neni 33 parashikon një dënim më të butë se ai që i shqiptohet kryesit, nëse provohet se ndihma është dhënë me dashje. Nëse vërtetohet se Arlinda është fotografuar dhe incizuar, gjykata duhet të shqyrtojë arsyen e këtyre veprimeve dhe nëse ato përbënin ndihmë të qëllimshme për realizimin e veprës.
Ndërsa për ndihmën pas kryerjes së veprës, përfshirë strehimin e autorit me qëllim shmangien e arrestimit, zbatohet neni 380. Ky nen parashikon nga 6 muaj deri në 5 vjet burgim kur ndihma lidhet me vrasjen ose vrasjen e rëndë, si dhe nga 1 deri në 10 vjet burgim kur zbatohet paragrafi për veprat që dënohen me burgim të përjetshëm. Paragrafi përkatës përcaktohet nga gjykata në bazë të fakteve të provuara.
Sipas Makasqit, vendimi përfundimtar duhet t’i shpjegojë qartë familjes së Arlindës dhe publikut se cilat fakte u provuan dhe për cilat veprime mban përgjegjësi secili person.
Rasti ngre gjithashtu pyetjen se si u zbatua urdhri i mbrojtjes që Arlinda kishte kërkuar. Sqarimi i kësaj çështjeje është i rëndësishëm për të kuptuar nivelin e mbrojtjes që iu ofrua dhe mënyrën se si mund të forcohet siguria e grave të tjera që u drejtohen institucioneve pasi ndihen të rrezikuara.