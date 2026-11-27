Biznesmeni dhe ish-presidenti i Kosovës, Behgjet Pacolli, ka reaguar përmes një postimi të gjatë në Facebook, ku ka adresuar akuza të forta ndaj Valon Ademit për administrimin dhe menaxhimin financiar të Aeroportit të Vlorës.
Sipas Pacollit, kompania VIA ka përvetësuar më shumë se 40 milionë euro nga fondet e Mabco-s. Ai pretendon gjithashtu se janë kryer faturime të ekzagjeruara dhe se ndaj kompanisë janë paraqitur kërkesa përmbarimore në vlerën 16.5 milionë euro.
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Pacolli akuzon Ademin se këto para janë përdorur për të mbuluar punimet e kompanisë 2A, ndërsa vetë ai nuk ka investuar kapital personal në projekt.
Një tjetër pretendim i ngritur në reagim lidhet me koston e ndërtimit të pistës së aeroportit. Pacolli thotë se shifra është rritur nga rreth 34 milionë euro, e përcaktuar në dokumentet e tenderit, në 79.7 milionë euro.
Ai ka shprehur gjithashtu dyshime për procesin e emërimit të administratorëve dhe për vendimet gjyqësore që, sipas tij, i kanë hequr Mabco-s kontrollin mbi kompaninë.
Pas rikthimit të administrimit të VIA-s, dokumentet e gjetura kanë bërë që Pacolli të kërkojë një auditim të plotë. Ai paralajmëron se personat përgjegjës duhet të japin llogari për dëmet e pretenduara.
Pacolli ka kërkuar në fund të sqarohet edhe çështja e kompensimit, duke ngritur pyetjen se kush do të mbajë përgjegjësinë për dëmet e shkaktuara.