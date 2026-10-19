Bajram Pajaziti rrëfen pasionet e Zahirit: nga leximi e muzika te futbolli

Bajram Pajaziti ka ndarë detaje për interesat dhe pasionet e vëllait të tij, heroit Zahir Pajaziti.
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Sipas tij, Zahiri ishte një lexues i apasionuar, ndërsa muzika zinte një vend të veçantë në përditshmërinë e tij. Ai këndonte shumë dhe, në fillim, preferonte muzikën folklorike. Me kalimin e viteve, nisi të dëgjonte edhe muzikë popullore.
Bajram Pajaziti ka kujtuar gjithashtu disa nga artistët shqiptarë që dëgjoheshin në periudhën kur Zahiri ishte i ri, mes tyre Nexhmije Pagarusha, Ismet Peja dhe Esat Bicuri.
Një tjetër pasion i Zahirit ishte futbolli. Vëllai i tij ka treguar se ai e luante këtë sport shpesh, krahas dashurisë për librat dhe muzikën.