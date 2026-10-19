Bajram Pajaziti rrëfen pasionet e Zahirit: nga leximi e muzika te futbolli

Bajram Pajaziti rrëfen pasionet e Zahirit: nga leximi e muzika te futbolli

Bajram Pajaziti ka ndarë detaje për interesat dhe pasionet e vëllait të tij, heroit Zahir Pajaziti.

Të lidhura

None found

Sipas tij, Zahiri ishte një lexues i apasionuar, ndërsa muzika zinte një vend të veçantë në përditshmërinë e tij. Ai këndonte shumë dhe, në fillim, preferonte muzikën folklorike. Me kalimin e viteve, nisi të dëgjonte edhe muzikë popullore.

Bajram Pajaziti ka kujtuar gjithashtu disa nga artistët shqiptarë që dëgjoheshin në periudhën kur Zahiri ishte i ri, mes tyre Nexhmije Pagarusha, Ismet Peja dhe Esat Bicuri.

Një tjetër pasion i Zahirit ishte futbolli. Vëllai i tij ka treguar se ai e luante këtë sport shpesh, krahas dashurisë për librat dhe muzikën.


Shtuar 19.10.2026 23:36

Tags: , ,
Ligji për Specialen ende pa dekretim, OVL-UÇK paralajmëron se protestat mbeten mundësi reagimi

Ligji për Specialen ende pa dekretim, OVL-UÇK paralajmëron se protestat mbeten mundësi reagimi
APK-ja e rendit Kosovën të dytën në Evropë për inovacionin kundër korrupsionit

APK-ja e rendit Kosovën të dytën në Evropë për inovacionin kundër korrupsionit
Ibrahimi përshëndet nisjen e gjykimit për kontratat kolektive dhe kritikon mungesën e Qeverisë në seancë

Ibrahimi përshëndet nisjen e gjykimit për kontratat kolektive dhe kritikon mungesën e Qeverisë në seancë
OVL-UÇK kundërshton Trendafilovën: Dhomat e Specializuara nuk kanë autoritet mbi Kuvendin

OVL-UÇK kundërshton Trendafilovën: Dhomat e Specializuara nuk kanë autoritet mbi Kuvendin
Haxhiu: Partneriteti me SHBA-në, kyç për rrugëtimin euroatlantik të Kosovës

Haxhiu: Partneriteti me SHBA-në, kyç për rrugëtimin euroatlantik të Kosovës
Klubet dhe organizatat shqipfolëse mund ta përdorin falas Listub Studio, platformën e re të një kompanie kosovare në Gjermani

Klubet dhe organizatat shqipfolëse mund ta përdorin falas Listub Studio, platformën e re të një kompanie kosovare në Gjermani
Komisioni për Ekonomi përcakton agjendën e punës, në dhjetor raportojnë Rizvanolli dhe Kusari Lila

Komisioni për Ekonomi përcakton agjendën e punës, në dhjetor raportojnë Rizvanolli dhe Kusari Lila
Aktakuzë ndaj 12 personave për mashtrime në importin e derivateve të naftës

Aktakuzë ndaj 12 personave për mashtrime në importin e derivateve të naftës