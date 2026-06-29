Tahiri pas vizitës në Hagë për Thaçin: Po përballet me sfida, por mbetet i qetë

Ish-deputeti i PDK-së, Abelard Tahiri, e ka vizituar këtë të hënë në Hagë ish-presidentin Hashim Thaçi.

Në një reagim të publikuar në Facebook, Tahiri bëri të ditur se edhe ky takim me Thaçin ishte tejet emocionues.

Të lidhura

None found

“Çdo takim sjell emocione të veçanta, sepse përtej mureve të paraburgimit gjen të njëjtën forcë, dinjitet dhe besim që e kanë karakterizuar gjithmonë. Bisedat me të janë gjithmonë frymëzuese dhe të mbushura me shpresë për të ardhmen”, ka shkruar ai.

Tahiri theksoi gjithashtu se, pavarësisht sfidave me të cilat po përballet Thaçi, ai vazhdon të ruajë qetësinë, vendosmërinë dhe bindjen se e vërteta do të dalë në dritë.

“Uroj që kjo periudhë të marrë fund sa më shpejt dhe ai, së bashku me bashkëluftëtarët e tij, të kthehen pranë familjeve dhe popullit të tyre”.


Shtuar 29.06.2026 17:35

Tags: , ,
Burjani: Një dakordim vetëm për Presidentin do ta nxirrte Kosovën nga ngërçi politik

Burjani: Një dakordim vetëm për Presidentin do ta nxirrte Kosovën nga ngërçi politik
BE-ja në Kosovë: Stabiliteti institucional, kyç për të shfrytëzuar procesin e zgjerimit

BE-ja në Kosovë: Stabiliteti institucional, kyç për të shfrytëzuar procesin e zgjerimit
Kërkesa e Prokurorisë për paraburgim zbardh ngjarjen në Ferizaj ku mbeti i vrarë 32-vjeçari

Kërkesa e Prokurorisë për paraburgim zbardh ngjarjen në Ferizaj ku mbeti i vrarë 32-vjeçari
Cilat degë nuk morën pjesë në mbledhjen e LDK-së?

Cilat degë nuk morën pjesë në mbledhjen e LDK-së?
Haziri sqaron nëse ka bisedime për koalicion mes LDK-së dhe LVV-së

Haziri sqaron nëse ka bisedime për koalicion mes LDK-së dhe LVV-së
Më 1 korrik pritet vendimi i Gjykatës Themelore për të ndaluarit në Gazimestan

Më 1 korrik pritet vendimi i Gjykatës Themelore për të ndaluarit në Gazimestan
Supreme e shpall të palejuar padinë e Ministrisë së Drejtësisë ndaj Odës së Avokatëve për tarifat e regjistrimit

Supreme e shpall të palejuar padinë e Ministrisë së Drejtësisë ndaj Odës së Avokatëve për tarifat e regjistrimit
Totaj flet për mundësinë e koalicionit pas zgjedhjeve dhe për raportin me Vetëvendosjen

Totaj flet për mundësinë e koalicionit pas zgjedhjeve dhe për raportin me Vetëvendosjen
Perabetcasibombetparkbetpark girişGrandpashabetgrandpashabetcasibomGrandpashabetlunabetcasibomMeritkingCasibomCasibomdamabetcasibombetpascasibomjojobet girişKickmatbetdeneme bonusu veren sitelerMadridbetMadridbetJojobetJojobetgrandpashabetGrandpashabetgrandpashabetJojobetgrandpashabetgrandpashabetjojobetcasibomjojobetjojobetcasibomcasibom girişholiganbetBetpasjojobetjojobet girişimajbetjojobetbetcio