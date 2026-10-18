Studentja kosovare në Shqipëri u bën thirrje shqiptarëve për bashkim në protestën e Tiranës

Studentja kosovare në Shqipëri u bën thirrje shqiptarëve për bashkim në protestën e Tiranës

Desea Ramadani, studente nga Kosova në Universitetin e Mjekësisë në Shqipëri, ka ftuar shqiptarët t’i bashkohen protestës së paralajmëruar në Tiranë.

Përmes një mesazhi, ajo ka nënvizuar rëndësinë e pjesëmarrjes dhe të bashkimit të shqiptarëve në këtë protestë.

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“Gjithë shqiptarët t’i bashkohen protestës në Tiranë”, ka qenë thirrja e studentes nga Kosova.

Mesazhi i Ramadanit është bërë publik në prag të protestës që pritet të zhvillohet në kryeqytetin shqiptar, ku pjesëmarrësit do të paraqesin qëndrimet dhe kërkesat e tyre.


Shtuar 18.10.2026 13:40

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