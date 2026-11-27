Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, e ka bërë përgjegjëse Serbinë për vazhdimin e bllokimit të interkoneksionit elektrik me Kosovën dhe i ka kërkuar Komisionit Evropian të marrë masa.
Apeli u bë gjatë Samitit të Liderëve në kuadër të Planit të Rritjes për Ballkanin Perëndimor, i cili po zhvillohet në Pallatin e Brigadave në Tiranë. Në mbërritje, Kurti u prit nga kryeministri shqiptar Edi Rama, ndërsa në takimin e liderëve merr pjesë edhe komisionerja evropiane për Zgjerim, Marta Kos.
Të lidhura
None found
Sipas Zyrës së Kryeministrit, Kurti deklaroi se Serbia, duke mos zhbllokuar linjën, po shkel detyrimet e saj në bazë të Traktatit të Komunitetit të Energjisë. Ai tha gjithashtu se Beogradi po sfidon në mënyrë të hapur afatin e 1 korrikut, të përcaktuar nga Këshilli Ministror i këtij komuniteti.
Sipas tij, pengimi i linjës elektrike nuk cenon vetëm integrimin e tregut të Kosovës, por ndikon në tregun energjetik të të gjithë rajonit.
“Rregullat që vlejnë për ne duhet të vlejnë për të gjithë”, u shpreh Kurti, ndërsa i kërkoi Komisionit Evropian të ndërhyjë.
Këshilli Ministror i Komunitetit të Energjisë kishte konstatuar në dhjetor të vitit 2025 se Serbia kishte shkelur detyrimet e traktatit dhe i kishte kërkuar zhbllokimin e linjave deri më 1 korrik 2026. Kurti tha se ky afat nuk është respektuar nga Beogradi.
Gjatë fjalës së tij, kryeministri i Kosovës nënvizoi nevojën për forcimin e ndërlidhjeve dhe rritjen e investimeve në sektorët e transportit dhe energjisë. Ai vuri në dukje se tregu i energjisë elektrike i Kosovës është tashmë i integruar me tregun e Shqipërisë.
“Siguria energjetike është njëkohësisht siguri ekonomike dhe siguri kombëtare”, deklaroi Kurti.
Ai kërkoi që projektet hekurudhore, mes tyre edhe linja Prishtinë–Durrës, të përfshihen në mënyrë të plotë në Rrjetin Trans-Evropian të Transportit. Për të ilustruar rëndësinë dhe qëndrueshmërinë e hekurudhave edhe gjatë luftës, Kurti përmendi rastin e Ukrainës.
Kurti u shpreh se Kosova do të zbatojë të gjitha reformat e kërkuara nga Plani i Rritjes, përfshirë edhe ato masa për të cilat janë humbur fonde. Ai i cilësoi këto reforma si një përgjegjësi kombëtare dhe evropiane.
Ndërkaq, komisionerja Marta Kos i bëri thirrje Kosovës që krijimin e institucioneve të reja ta përdorë për të përshpejtuar procesin e reformave dhe për të përfituar më shumë fonde nga Plani i Rritjes. Ajo njoftoi se do të udhëtojë në Kosovë në fillim të dhjetorit, ku do të diskutojë hapat e mëtejshëm në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian.
Kos tha se zgjerimi i BE-së po avancon dhe se përparimi i vendeve të Ballkanit Perëndimor do të varet nga përmbushja e angazhimeve dhe zbatimi i reformave.