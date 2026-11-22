Arben Vitia, ministri i Shëndetësisë i Kosovës, dhe homologja e tij nga Shqipëria, Klodiana Spahiu, kanë zhvilluar një vizitë në Spitalin e Përgjithshëm “Isa Grezda” në Gjakovë.
Përmes një njoftimi në Facebook, Vitia bëri të ditur se gjatë qëndrimit atje ata u takuan me stafin mjekësor dhe panë nga afër disa reparte të spitalit.
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Ai nënvizoi se ky spital u shërben edhe qytetarëve të Shqipërisë, sidomos atyre që banojnë pranë kufirit.
“Bashkëpunimi ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë në shëndetësi është i rëndësishëm për ofrimin e shërbimeve sa më cilësore për qytetarët e të dy vendeve”, shkroi Vitia.