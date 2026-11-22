Kaltrina Zekolli Shaqiri, zëvendësministre e Transportit, njoftoi se në një takim të mbajtur në Prishtinë me kryeministrin Albin Kurti, vëmendja u përqendrua te përparimi i projekteve infrastrukturore që bashkojnë Kosovën dhe Maqedoninë e Veriut, mes tyre edhe rruga Tetovë-Prizren.
Gjatë qëndrimit në Prishtinë, ajo së bashku me ministrin e Transportit të Kosovës, Dimal Basha, u takua me kryeministrin Kurti për të shqyrtuar ecurinë e projektit rrugor Tetovë-Prizren dhe veprimet e mëtejshme për zbatimin e tij.
Të lidhura
None found
Zekolli Shaqiri theksoi se përkrahja e vazhdueshme e kryeministrit Kurti për këto nisma shërben si një nxitje e fortë për t’i çuar ato përpara.
Ky takim zhvillohet si pjesë e përpjekjeve për forcimin e lidhjeve infrastrukturore midis dy shteteve, me qëllim përmirësimin e komunikimit dhe lehtësimin e lëvizjes ndërkufitare.