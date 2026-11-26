Gjatë një interviste në emisionin “Adresa” të Kanal10, avokati Besnik Berisha ka bërë të ditura hollësi rreth vrasjes së Arlinda Zekajt, duke përshkruar momentin e ekzekutimit dhe personat që sipas tij ndodheshin në vendin e ngjarjes.
Ai pohoi se Arlinda Zekaj u ekzekutua në prani të vjehrrës së saj, të dy djemve të kunatit dhe të birit të saj.
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Sipas tij, ngjarja e rëndë u zhvillua para syve të familjarëve, ndërsa avokati vuri në dyshim mosveprimin e të pranishmëve.
Për vjehrrën e viktimës, e arrestuar dy ditë më parë, Berisha u shpreh se ajo nuk u përpoq t’i jepte ndihmë Arlindës në momentin e ekzekutimit.
Ai shtoi se dikujt mund t’i jetë dhimbsur pamja e një gruaje të moshuar në stacion me duar të lidhura, por sipas tij kjo grua, me gjakftohtësi maksimale, ka mohuar ta ketë kryer vrasjen. Sipas avokatit, ajo nuk u mundua t’i afrohej nënës së nipit të saj dhe e la të shtrirë pas derës, aty ku u ekzekutua në mënyrë barbare.
Berisha shtoi se, sipas vlerësimit të tij, vjehrra nuk bëri as përpjekjen më minimale për të ndihmuar, madje as në çastin kur ngjarja po ndodhte.
Avokati theksoi se arrestimi i saj nuk ka të bëjë vetëm me ditën dhe momentin tragjik, por edhe me veprime që dyshohet se i kanë paraprirë krimit.
Ai deklaroi se Arlinda Zekaj u ekzekutua vetëm 20 sekonda pasi ishte ndarë nga policia.
Sipas tij, nuk kishte kaluar as një minutë dhe ajo sapo kishte hyrë në derën e shtëpisë, kur u vra në mënyrën më tinëzare dhe më të tmerrshme, me sopatë, para syve të nënës së saj, e cila ishte dëshmitare e kësaj ngjarjeje tragjike.
Berisha tha se vrasja dyshohet të jetë porositur nga ish-bashkëshorti i viktimës, i cili në atë kohë ndodhej në burg.