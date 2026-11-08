Enis Rexhepi mbërrin në Kosovë: Zgjedhjen e bëra me zemër

Enis Rexhepi mbërrin në Kosovë: Zgjedhjen e bëra me zemër

Sulmuesi i Stuttgartit, Enis Rexhepi, ka arritur në Aeroportin Ndërkombëtar “Adem Jashari” në Prishtinë, ku është pritur nga presidenti i Federatës së Futbollit të Kosovës, Agim Ademi.

Futbollisti i ri do t’i bashkohet Përfaqësueses së Kosovës dhe, pas mbërritjes, ka folur për faqen zyrtare të FFK-së lidhur me vendimin për të veshur fanellën dardane.

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Rexhepi e ka cilësuar si të lehtë zgjedhjen e Kosovës, duke theksuar se vendimi i tij është marrë nga zemra.

“Ka qenë shumë lehtë të vendos për Kosovën. Kam vendosur me zemër”, ka deklaruar sulmuesi.

Mes arsyeve që kanë ndikuar në këtë vendim, ai ka përmendur edhe bashkëlojtarët shqiptarë që aktivizohen në Bundesligë, si dhe projektin e Përfaqësueses së Kosovës.

“I kam edhe shokët që luajnë në Bundesligë në Gjermani dhe projekti këtu po më pëlqen shumë”, ka thënë më tej Rexhepi.

Sulmuesi i ri është shprehur gjithashtu për garën në repartin ofensiv. Ai ka pranuar se Kosova disponon lojtarë cilësorë, por ka theksuar se do të punojë maksimalisht për të siguruar një vend në formacionin titullar.

“Kosova ka shumë lojtarë të mirë, por unë do ta jap maksimumin që të jem titullar”, ka përfunduar Enis Rexhepi.


Shtuar 8.11.2026 20:30

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