Dhunoje në trup, jo në fytyrë, që të mos dallohej”/ Rrëfimi i gruas, ish-bashkëshorti i së cilës vrau dy vëllezërit e saj

Dhunoje në trup, jo në fytyrë, që të mos dallohej”/ Rrëfimi i gruas, ish-bashkëshorti i së cilës vrau dy vëllezërit e saj

N.N., së cilës ish-bashkëshorti i vrau dy vëllezërit një vit më parë, ka folur për herë të parë publikisht për dhunën dhe kërcënimet që ka përjetuar. Në një intervistë ekskluzive për emisionin “Debat Plus”, ajo ka rrëfyer ngjarjen dhe pasojat që la pas kjo vrasje makabre.

Biseda u zhvillua në Gjakovë, në shtëpinë e gruas, e cila tregoi edhe për kërkesat e saj drejtuar institucioneve, duke kërkuar drejtësi.

Të lidhura

None found

Ajo tha se gjatë 20 viteve të martesës ishte përballur vazhdimisht me dhunë. Sipas saj, vjehrri e nxiste djalin e vet, ish-bashkëshortin e saj, që ta dhunonte.

“Edhe vjehrra ishte dhunuar nga burri i saj, pra dhuna ishte në gjithë familjen… Kur vjehrri e shtynte djalin të më rrihte, i thoshte: ‘Rrehe gruan aty ku nuk shihet, jo në fytyrë, por në trup, ku nuk i duken shenjat’”, tregoi ajo.

Ajo shtoi se dhuna ishte e përditshme: “Çdo mbrëmje këtu nuk ndodhte asgjë tjetër veç dhunës; rriheshin fëmijët dhe gratë. Sapo burrat ktheheshin nga puna, vjehrri i nxiste djemtë, duke u thënë se gratë e tyre po bënin zhurmë me fëmijët, dhe t’i rrihnin gratë.”


Shtuar 3.11.2026 23:02

Tags: , , , ,
Përplasja Rama-Veliaj del hapur, analistët paralajmërojnë krizë dhe betejë të brendshme për pushtet në PS

Përplasja Rama-Veliaj del hapur, analistët paralajmërojnë krizë dhe betejë të brendshme për pushtet në PS
Presidentja Shiroka-Pula takohet sot me ministrin e Jashtëm të Zvicrës, Ignazio Cassis

Presidentja Shiroka-Pula takohet sot me ministrin e Jashtëm të Zvicrës, Ignazio Cassis
Arben Gashi zyrtarizon kandidaturën për kryetar të LDK-së

Arben Gashi zyrtarizon kandidaturën për kryetar të LDK-së
Kuvendi mblidhet në seancë plenare: në agjendë tri projektligje dhe raporti i auditimit

Kuvendi mblidhet në seancë plenare: në agjendë tri projektligje dhe raporti i auditimit
Kusari-Lila dhe kreu i EULEX-it bisedojnë për stabilitetin, ligjin dhe ekonominë

Kusari-Lila dhe kreu i EULEX-it bisedojnë për stabilitetin, ligjin dhe ekonominë
Raporti i Progresit vlerëson punën e Agjencisë për Informim dhe Privatësi

Raporti i Progresit vlerëson punën e Agjencisë për Informim dhe Privatësi
Gashi: Kosova përparoi në disa reforma edhe gjatë bllokadës institucionale

Gashi: Kosova përparoi në disa reforma edhe gjatë bllokadës institucionale
Kurti diskuton me HANDIKOS-in për ligjin gjithëpërfshirës dhe mbështetjen e personave me aftësi të kufizuara

Kurti diskuton me HANDIKOS-in për ligjin gjithëpërfshirës dhe mbështetjen e personave me aftësi të kufizuara