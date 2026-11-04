Organizatat e dala nga lufta e UÇK-së paralajmërojnë aktivitet simbolik gjashtë vjet pas arrestimit të ish-krerëve

Në gjashtëvjetorin e arrestimit të ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, organizatat e dala nga lufta e UÇK-së do të mbajnë të enjten një aktivitet simbolik para zyrës së Bashkimit Evropian në Prishtinë. Përmes tij, ato synojnë të shprehin solidaritet me ish-krerët dhe pakënaqësi ndaj procesit gjyqësor në Hagë.
Gazmend Syla, nënkryetar i Organizatës së Veteranëve të Luftës së UÇK-së, tha në një konferencë për media se aktiviteti është caktuar për në orën 12:00. Sipas tij, përfaqësuesit e tri organizatave — veteranëve, invalidëve dhe familjeve të dëshmorëve — do të përcjellin publikisht qëndrimet dhe shqetësimet e tyre për këtë proces.
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Syla bëri të ditur se i kanë kërkuar edhe Asociacionit të Komunave të Kosovës t’i ftojë kryetarët e komunave dhe administratat komunale të dalin në të njëjtën orë para objekteve të komunave të tyre, për të treguar solidaritet dhe pakënaqësi. Ai tha se solidariteti me ish-krerët e UÇK-së dhe kërkesa për një proces gjyqësor të drejtë lidhen me kujtesën historike dhe besimin e qytetarëve në drejtësi.
Duke folur për kthimin e ligjit për Dhomat e Specializuara, Syla e cilësoi këtë veprim tepër të papranueshëm. Ai tha se kthimi i ligjit e ka rrëzuar, në njëfarë mënyre, kauzën mbi të cilën ishte mbështetur votimi i tij. Organizata, sipas Sylës, është shumë e zhgënjyer dhe pret që deputetët e Kuvendit të Kosovës të reflektojnë e të vendosin si do të veprojnë më tej.
Syla u shpreh i bindur se çdo ligj që mund të vijë më pas do të jetë më i dobët se ai i kthyer. Ai tha se përgjegjësia për hapat e ardhshëm u mbetet institucioneve të Kosovës, veçanërisht Kuvendit të Republikës së Kosovës, ndërsa përsëriti pakënaqësinë e organizatës me atë që ka ndodhur.
Sa i përket rastit të dytë në Hagë, që do të mbahet më 17 nëntor, OVL-UÇK nuk pret një dënim të drejtë dhe thotë se nuk ka më besim te Gjykata Speciale. Syla deklaroi se organizata ka qenë dhe mbetet kundër saj. Sipas tij, fakti që raporti i Dick Marty nuk u përmend më në akuzë tregon se gjykata është larguar nga misioni i saj. Ai tha se nuk pret drejtësi prej saj dhe se organizata është e përgatitur edhe për mundësinë e një dënimi tjetër.
Ish-krerët e UÇK-së janë dënuar në shkallë të parë me 81 vjet burgim nga Dhomat e Specializuara në Hagë.