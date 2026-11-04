Trajkov: Mbi 45% e acquis-it evropian është përfshirë në legjislacionin e Maqedonisë së Veriut

Trajkov: Mbi 45% e acquis-it evropian është përfshirë në legjislacionin e Maqedonisë së Veriut

Zëvendësministrja e Çështjeve Evropiane, Viktoria Trajkov, deklaroi se integrimi në Bashkimin Evropian mbetet një objektiv strategjik i qartë dhe gëzon mbështetje të gjerë në shoqëri.

Sipas saj, procesi i anëtarësimit sjell ndryshime të thella përmes reformave konkrete, forcimit të institucioneve dhe krijimit të përfitimeve të drejtpërdrejta për qytetarët dhe bizneset në Maqedoninë e Veriut.

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Trajkov tha se vendi, prej më shumë se dy dekadash, po e përshtat kuadrin e tij juridik dhe institucional me të drejtën e BE-së, në përputhje me detyrimet që burojnë nga Marrëveshja për Stabilizim dhe Asociim.

“Përafrimi nisi me përfshirjen e akteve kryesore në fushat që lidhen me tregun e brendshëm dhe më pas u shtri në të gjitha sektorët e tjerë. Sot mund të themi se më shumë se 45% e legjislacionit evropian është transponuar me sukses në sistemin tonë juridik. Përparimi nuk kufizohet vetëm te ligjet, por vërehet edhe në forcimin e lidhjeve politike, përfshirë politikën e jashtme dhe të sigurisë, në rritjen e bashkëpunimit tregtar, evropianizimin e politikave, trajnimin e administratës dhe përmirësimin e infrastrukturës”, u shpreh ajo.

Zëvendësministrja shtoi se raportet e Komisionit Evropian shërbejnë si udhërrëfyes për përcaktimin e prioriteteve të ardhshme.

Ajo nënvizoi gjithashtu se përafrimi i saktë i legjislacionit është vendimtar për zbatimin efektiv të ligjeve sipas rregullave dhe standardeve evropiane. Krahas negociatave, Trajkov përmendi Planin e Rritjes së BE-së për Ballkanin Perëndimor dhe Agjendën Reformuese si instrumente të rëndësishme për përshpejtimin e këtij transformimi.

Sipas saj, harmonizimi cilësor nuk përbën vetëm një detyrim, por edhe një parakusht për sigurimin e mbështetjes financiare dhe përfitimeve që qytetarët dhe kompanitë mund t’i përjetojnë edhe përpara anëtarësimit të plotë.


Shtuar 4.11.2026 13:11

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