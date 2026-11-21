Të mërkurën e kësaj jave, në Suharekë u regjistrua një vrasje me armë zjarri. Sipas dyshimeve të para, ngjarja e rëndë ndodhi pas një konflikti për një vendparkim.
Sipas informacioneve të Klan Kosova, viktima është Sylë Dakaj, i cili në momentin e sulmit ndodhej pranë bashkëshortes dhe vajzës së tyre të mitur.
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Djali i viktimës, Arianiti, ka shprehur dhimbjen për humbjen e të atit përmes një postimi në Facebook, ku nuk ka kursyer as fjalët ndaj autorit të krimit.
“Ah more bab, keq na le, po taksirati kështu qenka… n’dorë të atij krimineli e të atij qeni, se s’po di as çka me i thanë ma shumë. Po Allahu ia ktheftë atij qysh na bani ai neve. Allahut në dorë ia kam lanë atë pis. Bab, ti pusho i qetë në Xhenet e të dërgoftë Allahu në Xhenet. Allahu ia ktheftë atij qafiri e atij të pafeje e të pa njeriu”, ka shkruar Arianiti.
Policia e ka vënë në pranga të dyshuarin Rrahman Hoti, pak pasi dyshohet se kreu veprën e rëndë. Ndaj tij është caktuar masa e paraburgimit prej një muaji.