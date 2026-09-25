Rikthehen reshjet e shiut/ Njihuni me parashikimin e motit, 25 Shtator 2026

Gjatë ditës së sotme, vendi ynë parashikohet të ketë mot të paqëndrueshëm. Moti parashikohet me vranësira mesatare deri të dendura e alternime kthjellimesh të herëpashershme.
Vranësirat parashikohen të shoqërohen me reshje shiu me intensitet të ulët fillimisht përgjatë vijës bregdetare, e më pas pritet të shtrihet në pjesën tjetër të territorit.
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Përgjatë ultësirës perëndimore, reshjet parashikohen të jenë në formën e shtrëngatave afatshkurtra shoqëruar më shkarkesa elektrike lokalisht breshër në male në Verilindje-Lindje e Juglindje reshje në formën e flokëve të borës.
Era do të fryjë me drejtim kryesor Juglindje-Verilindje me shpejtësi mesatare 7 m/s, përgjatë vijës bregdetare e kryesisht atë Veriperëndimorë e zonave luginore, era fiton shpejtësi deri në 17m/s. Valëzimi në dete i forcës 2-3 ballë.