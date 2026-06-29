Kosova dhe Shqipëria thellojnë partneritetin në bujqësi, firmosen dy marrëveshje bashkëpunimi

Ministri në detyrë i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural i Kosovës, Armend Muja, qëndroi për vizitë zyrtare në Tiranë me ftesë të ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural të Shqipërisë, Andis Salla. Në qendër të kësaj vizite ishte forcimi i lidhjeve ndërinstitucionale mes Kosovës dhe Shqipërisë.

Në kuadër të takimit, dy ministrat firmosën dy marrëveshje bashkëpunimi, të orientuara drejt përparimit të politikave të përbashkëta në sektorin agro-ushqimor, ngritjes së standardeve për sigurinë ushqimore, veterinarinë dhe fitosanitetin, si edhe forcimit të koordinimit mes institucioneve.

Të lidhura

None found

Ministria e Bujqësisë bëri të ditur se marrëveshjet përfshijnë edhe zgjerimin e bashkëpunimit në zhvillimin rural, përkrahjen e fermerëve përmes politikave bujqësore dhe skemave financiare, si dhe përafrimin e mëtejshëm me standardet dhe praktikat e Bashkimit Evropian.

Modernizimi i sektorit mbetet një nga drejtimet kryesore të këtij bashkëpunimi, përmes digjitalizimit të shërbimeve bujqësore, fuqizimit të kapaciteteve në kërkim shkencor, inovacion dhe transferim të teknologjive bashkëkohore, me qëllim rritjen e efikasitetit dhe konkurrueshmërisë.

Sipas Ministrisë së Bujqësisë, këto marrëveshje shënojnë një hap me rëndësi në forcimin e partneritetit strategjik ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë, duke ndikuar në zhvillimin e qëndrueshëm të bujqësisë, rritjen e sigurisë ushqimore dhe përmirësimin e mirëqenies së komuniteteve rurale në të dy vendet.


Shtuar 29.06.2026 18:30

Tags: , , ,
Burjani: Një dakordim vetëm për Presidentin do ta nxirrte Kosovën nga ngërçi politik

Burjani: Një dakordim vetëm për Presidentin do ta nxirrte Kosovën nga ngërçi politik
BE-ja në Kosovë: Stabiliteti institucional, kyç për të shfrytëzuar procesin e zgjerimit

BE-ja në Kosovë: Stabiliteti institucional, kyç për të shfrytëzuar procesin e zgjerimit
Kërkesa e Prokurorisë për paraburgim zbardh ngjarjen në Ferizaj ku mbeti i vrarë 32-vjeçari

Kërkesa e Prokurorisë për paraburgim zbardh ngjarjen në Ferizaj ku mbeti i vrarë 32-vjeçari
Cilat degë nuk morën pjesë në mbledhjen e LDK-së?

Cilat degë nuk morën pjesë në mbledhjen e LDK-së?
Haziri sqaron nëse ka bisedime për koalicion mes LDK-së dhe LVV-së

Haziri sqaron nëse ka bisedime për koalicion mes LDK-së dhe LVV-së
Më 1 korrik pritet vendimi i Gjykatës Themelore për të ndaluarit në Gazimestan

Më 1 korrik pritet vendimi i Gjykatës Themelore për të ndaluarit në Gazimestan
Supreme e shpall të palejuar padinë e Ministrisë së Drejtësisë ndaj Odës së Avokatëve për tarifat e regjistrimit

Supreme e shpall të palejuar padinë e Ministrisë së Drejtësisë ndaj Odës së Avokatëve për tarifat e regjistrimit
Totaj flet për mundësinë e koalicionit pas zgjedhjeve dhe për raportin me Vetëvendosjen

Totaj flet për mundësinë e koalicionit pas zgjedhjeve dhe për raportin me Vetëvendosjen
Perabetcasibombetparkbetpark girişGrandpashabetgrandpashabetcasibomGrandpashabetlunabetcasibomMeritkingCasibomCasibomdamabetcasibombetpascasibomjojobet girişKickmatbetdeneme bonusu veren sitelerMadridbetMadridbetJojobetJojobetgrandpashabetHoliganbetgrandpashabetJojobetgrandpashabetgrandpashabetjojobetcasibomjojobetjojobetcasibomcasibom girişholiganbetBetpasjojobetjojobet girişimajbetjojobetbetcio