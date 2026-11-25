Arbërie Nagavci, kryetare e Grupit Parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, njoftoi se janë miratuar dy projektligje që ratifikojnë marrëveshje kredie me Bankën Zhvillimore të Këshillit të Evropës dhe Bankën Evropiane të Investimeve. Marrëveshjet parashikojnë 41 milionë euro për sektorin e shëndetësisë.
Financimi do të përdoret për sigurimin e pajisjeve dhe aparaturave të reja mjekësore për Qendrën Klinike Universitare të Kosovës (QKUK) dhe shtatë spitalet rajonale, bëri të ditur Nagavci.
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Ajo njoftoi gjithashtu se Komisioni për Buxhet ka miratuar Projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Sigurimin e Depozitave.
Komisioni ka miratuar edhe Raportin Vjetor Financiar për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2025 dhe raportin për shpenzimet e Kuvendit gjatë nëntëmujorit të vitit 2026.