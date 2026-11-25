Liverpooli mori tri pikët në transfertë ndaj Club Brugge, duke e mposhtur 0-3 në ndeshjen e vlefshme për javën e pestë të Ligës së Kampionëve.
Alexander Isak shënoi golin e parë në minutën e 13-të, pas një gabimi të mbrojtjes vendase dhe asistimit të Dominik Szoboszlait.
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Brugge pati disa raste për të gjetur rrjetën, por nuk arriti t’i shfrytëzonte. Në pjesën e dytë, Liverpooli vijoi me paraqitje më të mirë dhe Florian Wirtz e çoi rezultatin në 0-2 në minutën e 79-të, pas pasimit të Ngumoha.
Triumfin e vulosi sërish Isak, i cili në minutën e 82-të finalizoi një top të gjatë të dërguar nga portieri brazilian Alisson Becker.
Me këtë sukses, Liverpooli ngjitet në kuotën e 12 pikëve, ndërsa Club Brugge renditet i 13-ti me nëntë pikë.