Misioni i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE) në Kosovë do ta prezantojë të enjten, më 26 nëntor, Rrjetin për Siguri në Komunitet, një platformë të re për forcimin e bashkëpunimit mes institucioneve dhe qytetarëve në trajtimin e çështjeve të sigurisë lokale.
Sipas OSBE-së, në këtë rrjet do të përfshihen Policia e Kosovës, Këshillat Komunalë për Siguri në Bashkësi (KKSB), Komitetet Lokale për Siguri Publike (KLSP), si dhe aktorë të tjerë të rëndësishëm.
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Nisma synon të përfshijë më shumë qytetarët në proceset që lidhen me sigurinë dhe të mundësojë koordinim më të mirë për adresimin e problemeve në komunitetet lokale.
OSBE-ja vlerëson se rrjeti do të ndihmojë në hartimin e zgjidhjeve praktike, në rritjen e besimit të publikut dhe në përforcimin e përgjegjshmërisë së institucioneve.
Zbatimi i projektit do të nisë në rajonin e Prishtinës, me synimin që më vonë të shtrihet në të gjithë territorin e Kosovës.
Hapjen e aktivitetit do ta bëjnë shefi i Misionit të OSBE-së në Kosovë, ambasadori Gerard McGurk, zëvendësministri i Punëve të Brendshme, Viktor Buzhala, dhe zëvendësdrejtori i Policisë së Kosovës, Dejan Jankovic.
Aktiviteti i lansimit do të zhvillohet më 26 nëntor.